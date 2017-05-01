بالفيديو أجواء احتفالية رائعة : جماهير الوداد تحتفل بالذكرى 80 لتأسيس النادي بهذا المكان بكازابلانكا.. لوحات فنية جميلة ﻿

دخلت جماهير فريق الأحمر'' الوداد البيضاوي'' هذه الأثناء , في احتفالية كبيرة بالساحة المحادية لمسجد الحسن الثاني بالبيضاء و ذلك احتفالا بعيد ميلاد ''وداد الأمة '' الثمانين و الذي يصادف الثامن من ماي كل

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



دخلت جماهير فريق الأحمر" الوداد البيضاوي" هذه الأثناء , في احتفالية كبيرة بالساحة المحادية لمسجد الحسن الثاني بالبيضاء و ذلك احتفالا بعيد ميلاد "وداد الأمة " الثمانين و الذي يصادف الثامن من ماي كل سنة .



و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن محيط المسجد يشهد في هذه اللحظات أجواء احتفالية رائعة لجماهير "الحمرا" استعملت فيها كافة أشكال و أدوات التشجيع و الحماس من طبول و أعلام و شهب إصطناعية و رددت فيها الشعارات الخالدة لواحد من أقطاب الكرة المغربية و الذي تأسس سنة 1937 من القرن الماضي , و لعب في صفوفه عدد من النجوم و الأسماء الوطنية و الأجنبية بخزانة حبلى بالكؤوس و الإنجازات التي ستبقى راسخة في ذاكرة عشاق اللون الأحمر بـ"كازابلانكا" .



و من المرتقب أن تشهد شوارع و أزقة البيضاء نهاية الأسبوع الحالي احتفالية كبيرة في حال انتزاع الوداد للقبه 19 و الذي لايلزمه إلا القليل لمعانقته .