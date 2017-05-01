بالفيديو أجواء احتفالية رائعة : جماهير الوداد تحتفل بالذكرى 80 لتأسيس النادي بهذا المكان بكازابلانكا.. لوحات فنية جميلة ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
دخلت جماهير فريق الأحمر" الوداد البيضاوي" هذه الأثناء , في احتفالية كبيرة بالساحة المحادية لمسجد الحسن الثاني بالبيضاء و ذلك احتفالا بعيد ميلاد "وداد الأمة " الثمانين و الذي يصادف الثامن من ماي كل سنة .
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن محيط المسجد يشهد في هذه اللحظات أجواء احتفالية رائعة لجماهير "الحمرا" استعملت فيها كافة أشكال و أدوات التشجيع و الحماس من طبول و أعلام و شهب إصطناعية و رددت فيها الشعارات الخالدة لواحد من أقطاب الكرة المغربية و الذي تأسس سنة 1937 من القرن الماضي , و لعب في صفوفه عدد من النجوم و الأسماء الوطنية و الأجنبية بخزانة حبلى بالكؤوس و الإنجازات التي ستبقى راسخة في ذاكرة عشاق اللون الأحمر بـ"كازابلانكا" .
و من المرتقب أن تشهد شوارع و أزقة البيضاء نهاية الأسبوع الحالي احتفالية كبيرة في حال انتزاع الوداد للقبه 19 و الذي لايلزمه إلا القليل لمعانقته .
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