 هام للراغبين في الحصول على '' الفيزا'' لهذه الدول الأوروبية.. وكالة بقلب الدارالبيضاء تقدم لكم هذه الخدمات الذهبية ﻿
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هام للراغبين في الحصول على الفيزا لهذه الدول الأوروبية.. وكالة بقلب الدارالبيضاء تقدم لكم هذه الخدمات الذهبية | مجتمع

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هام للراغبين في الحصول على '' الفيزا'' لهذه الدول الأوروبية.. وكالة بقلب الدارالبيضاء تقدم لكم هذه الخدمات الذهبية

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 04:27 هام للراغبين في الحصول على الفيزا لهذه الدول الأوروبية.. وكالة بقلب الدارالبيضاء تقدم لكم هذه الخدمات الذهبية | مجتمع
هام للراغبين في الحصول على '' الفيزا'' لهذه الدول الأوروبية.. وكالة بقلب الدارالبيضاء تقدم لكم هذه الخدمات الذهبية
تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق ''فايسبوك'' صورة لصفحة فايسبوكية خاصة بوكالة تتكلف بتسهيل الحصول على تأشيرات عدد من دول العالم , لفائدة الراغبين في الحصول عليها .

شوف تيفي : ف.ع

تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق "فايسبوك" صورة لصفحة فايسبوكية خاصة بوكالة تتكلف بتسهيل الحصول على تأشيرات عدد من دول العالم , لفائدة الراغبين في الحصول عليها .
و تظهر الصفحة التي تحمل عنوان World Visa Services و التي يوجد مقرها الاجتماعي بأحد الشوارع المعروفة بالبيضاء, التسهيلات الإدارية التي تقدمها للراغبين في الحصول على التأشيرة بتخفض أسعار الملف , حيث تعمل الوكالة على استلام الوثائق من المرشح مثلا للراغبين في الحصول على تأشيرة خاصة بدول مجموعة "الشينغن" تبلغ 199 درهم , و الخاصة بكندا 399 درهم , حيث تتكلف بكافة الإجراءات و في حين قبول الطلب يجب على المرشح أداء مبلغ التأشيرة عند ذهابه إلى قنصلية أو سفارة البلد الذي يرغب في السفر إليه.
و قد لقيت هذه الخدمات التي تقدمها هذه الوكالة استحسان عدد من رواد الفضاء الأزرق ممن يجهلون الوثائق المطلوبة من أجل التقدم بطلب الحصول على "الفيزا" لبلد من البلدان.



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