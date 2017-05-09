هام للراغبين في الحصول على '' الفيزا'' لهذه الدول الأوروبية.. وكالة بقلب الدارالبيضاء تقدم لكم هذه الخدمات الذهبية ﻿

تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق ''فايسبوك'' صورة لصفحة فايسبوكية خاصة بوكالة تتكلف بتسهيل الحصول على تأشيرات عدد من دول العالم , لفائدة الراغبين في الحصول عليها .

شوف تيفي : ف.ع

تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق "فايسبوك" صورة لصفحة فايسبوكية خاصة بوكالة تتكلف بتسهيل الحصول على تأشيرات عدد من دول العالم , لفائدة الراغبين في الحصول عليها .

و تظهر الصفحة التي تحمل عنوان World Visa Services و التي يوجد مقرها الاجتماعي بأحد الشوارع المعروفة بالبيضاء, التسهيلات الإدارية التي تقدمها للراغبين في الحصول على التأشيرة بتخفض أسعار الملف , حيث تعمل الوكالة على استلام الوثائق من المرشح مثلا للراغبين في الحصول على تأشيرة خاصة بدول مجموعة "الشينغن" تبلغ 199 درهم , و الخاصة بكندا 399 درهم , حيث تتكلف بكافة الإجراءات و في حين قبول الطلب يجب على المرشح أداء مبلغ التأشيرة عند ذهابه إلى قنصلية أو سفارة البلد الذي يرغب في السفر إليه.

و قد لقيت هذه الخدمات التي تقدمها هذه الوكالة استحسان عدد من رواد الفضاء الأزرق ممن يجهلون الوثائق المطلوبة من أجل التقدم بطلب الحصول على "الفيزا" لبلد من البلدان.







