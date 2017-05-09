إقصاء غريب لفريق من كأس العرش وتعويضه بالكوكب المراكشي ﻿

كشف مروان حمود حارس مرمى وعميد فريق جمعية الصحوة المراكشية لكرة القدم المصغرة، عن الظلم الذي تعرض له فريقه بعدما أقصي من المشاركة في منافسات كأس العرش وتعويضه بفريق الكوكب المراكشي رغم تأدية واجب

شوف سبور

كشف مروان حمود حارس مرمى وعميد فريق جمعية الصحوة المراكشية لكرة القدم المصغرة، عن الظلم الذي تعرض له فريقه بعدما أقصي من المشاركة في منافسات كأس العرش وتعويضه بفريق الكوكب المراكشي رغم تأدية واجب الإنخراط.

وقال حمود في تصريح لشوف سبور، إن المكتب المسير تفاجأ بإقصاء فريقه من طرف عصبة الجنوب لكرة القدم، خلال زيارة مقر العصبة لمعرفة موعد إجراء قرعة منافسات كأس العرش، مشيرا إلى أنه تم تعويض فريقه بنادي الكوكب المراكشي بداعي عدم إدراج اسم فريقه لأسباب إدارية.

وتابع قائلا :" ملي طالبنا بحقنا في المشاركة قالو لينا بإمكانكم تاخدو فلوسكم من خزينة العصبة".