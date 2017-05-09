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بالصورة والوثائق.. رئيس الاتحاد البيضاوي يهدد الرئيس السابق للنادي

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 04:19 بالصورة والوثائق.. رئيس الاتحاد البيضاوي يهدد الرئيس السابق للنادي | سبور
بالصورة والوثائق.. رئيس الاتحاد البيضاوي يهدد الرئيس السابق للنادي
تلقى منير غانم،الرئيس السابق لفريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، تهديدا مباشرا من طرف عبد الرزاق المنفلوطي الرئيس الحالي للنادي،عن طريق رسالة نصية مصحوبة بإشعار من اللجنة التأديبية التابعة

شوف سبور

تلقى منير غانم،الرئيس السابق لفريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، تهديدا مباشرا من طرف عبد الرزاق المنفلوطي الرئيس الحالي للنادي،عن طريق رسالة نصية مصحوبة بإشعار من اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأرسل المنفلوطي إشعار المثول لدى اللجنة التأديبية بتهمة إهانة محمد حميمة الكاتب العام لعصبة الهواة أثناء إجراء مهامه، مشيرا إلى أنه من كان وراء العقوبات الجزرية التي تنتظره من طرف الجامعة.

وأكد منير غانم في تصريح مقتضب لشوف سبور أنه من غير المعقول أن تحسم الجامعة في مداخلة أدلى بها لقناة شوف تيفي، في الوقت الذي وضع شكاية منذ شهور حول قضية التلاعبات والاختلالات التي شهدها الجمع العام الاستثنائي الأخير ولم تحرك فيها ساكنا.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الاتحاد البيضاوي الجامعة

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