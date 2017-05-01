عاجل:الشرطة تعيد فتح محطة للقطارات في باريس تدريجيا بعد إنذار أمني ﻿

شوف تيفي:
قالت سلطات الشرطة المحلية إنها أعادت تدريجيا فتح محطة جار دي نور للقطارات في باريس ليل الاثنين-الثلاثاء، بعد أن أخلتها في وقت سابق وطوقت المنطقة بسبب إنذار أمني.
وذكر شاهد من رويترز في الموقع إنه كان هناك ما لا يقل عن عشر عربات للشرطة خارج المحطة الواقعة في وسط باريس.
وقالت شرطة باريس في تغريدة على تويتر "انتهاء عمليات التحقق. عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي".
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