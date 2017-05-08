مثيرو بالصور.. ''ولد العساس'' لمقرقب تعرى و هرس 12 طوموبيل فعين السبع و ها كيفاش طاح فْــيَد البوليس ﻿

عاش حي الوفاق بمنطقة عين السبع الليلة الماضية على وقع حالة من الرعب و الفوضى بعدما أقدم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة في حالة تخدير,على تخريب و تكسير حوالي 12 سيارة كانت مركونة في الشارع العام بعد شجار نشب

شوف تيفي :



عاش حي الوفاق بمنطقة عين السبع الليلة الماضية على وقع حالة من الرعب و الفوضى بعدما أقدم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة في حالة تخدير,على تخريب و تكسير حوالي 12 سيارة كانت مركونة في الشارع العام بعد شجار نشب بينه و بين أحد أصدقائه.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن القاصر " المقرقب" و الملقب بـ"ولد العساس" , الذي كان يحمل سيف كسر وجهات السيارات المذكورة بعد أن تجرد من كل ملبسه , و فور علمها بالواقعة تنقلت إلى عين المكان عدد من العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع حيث شلت حركة القاصر الذي كان في حالة هستيرية قبل أن تقتاده نحو دائرة المداومة .

و من المرتقب حسب ذات المصادر أن يعرض "ولد العساس" على النيابة العامة من أجل تهم تتعلق بإلحاق الضرر بممتلكات الغير و حمل سلاح بدون ترخيص بالإضافة إلى استهلاك المخدرات و إحداث فوضى بالشارع العام.