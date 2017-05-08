 مثيرو بالصور.. ''ولد العساس'' لمقرقب تعرى و هرس 12 طوموبيل فعين السبع و ها كيفاش طاح فْــيَد البوليس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثيرو بالصور.. ولد العساس لمقرقب تعرى و هرس 12 طوموبيل فعين السبع و ها كيفاش طاح فْــيَد البوليس | حوادث و حقوق

مثيرو بالصور.. ''ولد العساس'' لمقرقب تعرى و هرس 12 طوموبيل فعين السبع و ها كيفاش طاح فْــيَد البوليس

المغرب والسعودية في تنسيق وتحرك دائمين حول القضايا العربية-الإسلامية | بوليتيك

المغرب والسعودية في تنسيق وتحرك دائمين حول القضايا العربية-الإسلامية

عاجل : وبالصور.. هذا هو الشخص الذي أطلق عليه البوليس الرصاص بأزرو..و ما زال كيقلبوا عليه | حوادث و حقوق

عاجل : وبالصور.. هذا هو الشخص الذي أطلق عليه البوليس الرصاص بأزرو..و ما زال كيقلبوا عليه

خطير : صعقة كهربائية تعجل بوفاة عطار بحي سباتة الشعبي بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير : صعقة كهربائية تعجل بوفاة ''عطار'' بحي ''سباتة'' الشعبي بالبيضاء

بعد فوزه بالرئاسيات..نادية لارغيت تُهدي 100 امرأة لماكرون | دولي

بعد فوزه بالرئاسيات..نادية لارغيت تُهدي ''100 امرأة'' لماكرون

عاجل وحصري..الرصاص يلعلع بأزرو..ومطاردة هوليودية من طرف الشرطة لسيارة خفيفة في هذه اللحظات+تفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل وحصري..الرصاص يلعلع بأزرو..ومطاردة هوليودية من طرف الشرطة لسيارة خفيفة في هذه اللحظات+تفاصيل

ميكرو سبور:علاش كيقولو أن الوداد عندها 14 البطولة وماشي 19؟ | بووز

ميكرو سبور:علاش كيقولو أن الوداد عندها 14 البطولة وماشي 19؟

مصور مشهور ينشر صورة جديدة لـسعد لمجرد و يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

مصور مشهور ينشر صورة جديدة لـ''سعد لمجرد'' و يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بالفيديو.. العلمي يُدشن مصنع مختص في كابلات السيارات | بووز

بالفيديو.. العلمي يُدشن مصنع مختص في كابلات السيارات

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

مثيرو بالصور.. ''ولد العساس'' لمقرقب تعرى و هرس 12 طوموبيل فعين السبع و ها كيفاش طاح فْــيَد البوليس

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 23:53 مثيرو بالصور.. ولد العساس لمقرقب تعرى و هرس 12 طوموبيل فعين السبع و ها كيفاش طاح فْــيَد البوليس | حوادث و حقوق
مثيرو بالصور.. ''ولد العساس'' لمقرقب تعرى و هرس 12 طوموبيل فعين السبع و ها كيفاش طاح فْــيَد البوليس
عاش حي الوفاق بمنطقة عين السبع الليلة الماضية على وقع حالة من الرعب و الفوضى بعدما أقدم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة في حالة تخدير,على تخريب و تكسير حوالي 12 سيارة كانت مركونة في الشارع العام بعد شجار نشب

شوف تيفي :

عاش حي الوفاق بمنطقة عين السبع الليلة الماضية على وقع حالة من الرعب و الفوضى بعدما أقدم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة في حالة تخدير,على تخريب و تكسير حوالي 12 سيارة كانت مركونة في الشارع العام بعد شجار نشب بينه و بين أحد أصدقائه.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن القاصر " المقرقب" و الملقب بـ"ولد العساس" , الذي كان يحمل سيف كسر وجهات السيارات المذكورة بعد أن تجرد من كل ملبسه , و فور علمها بالواقعة تنقلت إلى عين المكان عدد من العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع حيث شلت حركة القاصر الذي كان في حالة هستيرية قبل أن تقتاده نحو دائرة المداومة .

و من المرتقب حسب ذات المصادر أن يعرض "ولد العساس" على النيابة العامة من أجل تهم تتعلق بإلحاق الضرر بممتلكات الغير و حمل سلاح بدون ترخيص بالإضافة إلى استهلاك المخدرات و إحداث فوضى بالشارع العام.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عين السبع ولد العساس النيابة العامة حمل سلاح شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل : وبالصور.. هذا هو الشخص الذي أطلق عليه البوليس الرصاص بأزرو..و ما زال كيقلبوا عليه | حوادث و حقوق

عاجل : وبالصور.. هذا هو الشخص الذي أطلق عليه البوليس الرصاص بأزرو..و ما زال كيقلبوا عليه

خطير : صعقة كهربائية تعجل بوفاة عطار بحي سباتة الشعبي بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير : صعقة كهربائية تعجل بوفاة ''عطار'' بحي ''سباتة'' الشعبي بالبيضاء

عاجل وحصري..الرصاص يلعلع بأزرو..ومطاردة هوليودية من طرف الشرطة لسيارة خفيفة في هذه اللحظات+تفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

عاجل وحصري..الرصاص يلعلع بأزرو..ومطاردة هوليودية من طرف الشرطة لسيارة خفيفة في هذه اللحظات+تفاصيل جد خطيرة

عاجل هذا ما وقع لولد الفشوش بعد علمه بمدة العقوبة الحبسية التي سيقضيها داخل سجن الزاكي | حوادث و حقوق

عاجل هذا ما وقع لولد الفشوش بعد علمه بمدة العقوبة الحبسية التي سيقضيها داخل سجن الزاكي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر.أسرة وجيران الشاب المتهم بذبح فتاة بفاس تكذب رواية الضحية و تؤكد..كيفاش الولد كان كيتفرج فالماتش و كان غادي يغتاصب و يقتل | حالة خاصة
منذ 5 دقائق

فيديو جد مؤثر.أسرة وجيران الشاب المتهم بذبح فتاة بفاس تكذب رواية الضحية و تؤكد..كيفاش الولد كان كيتفرج فالماتش و كان غادي يغتاصب و يقتل

زوجة تعترف:راجلي كان كيضربني و قتلتو..من حلقات قصة الناس‎ | قنوات أخرى

زوجة تعترف:راجلي كان كيضربني و قتلتو..من حلقات قصة الناس‎

هام للمبدعين المغاربة.. إطلاق مسابقة لاختيار لوغو جديد للدار البيضاء وهذه قيمة الجوائز | روبورتاج

هام للمبدعين المغاربة.. إطلاق مسابقة لاختيار ''لوغو'' جديد للدار البيضاء وهذه قيمة الجوائز

كافي الشراط متحسرا.. لن نسمح بتخريب نقابتنا و مستعدون للمصالحة | بــووز

كافي الشراط متحسرا.. لن نسمح بتخريب نقابتنا و مستعدون للمصالحة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثيرو بالصور.. ولد العساس لمقرقب تعرى و هرس 12 طوموبيل فعين السبع و ها كيفاش طاح فْــيَد البوليس | حوادث و حقوق
منذ 21 دقيقة

مثيرو بالصور.. ''ولد العساس'' لمقرقب تعرى و هرس 12 طوموبيل فعين السبع و ها كيفاش طاح فْــيَد البوليس

المغرب والسعودية في تنسيق وتحرك دائمين حول القضايا العربية-الإسلامية | بوليتيك

المغرب والسعودية في تنسيق وتحرك دائمين حول القضايا العربية-الإسلامية

عاجل : وبالصور.. هذا هو الشخص الذي أطلق عليه البوليس الرصاص بأزرو..و ما زال كيقلبوا عليه | حوادث و حقوق

عاجل : وبالصور.. هذا هو الشخص الذي أطلق عليه البوليس الرصاص بأزرو..و ما زال كيقلبوا عليه

خطير : صعقة كهربائية تعجل بوفاة عطار بحي سباتة الشعبي بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير : صعقة كهربائية تعجل بوفاة ''عطار'' بحي ''سباتة'' الشعبي بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.