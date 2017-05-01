المغرب والسعودية في تنسيق وتحرك دائمين حول القضايا العربية-الإسلامية ﻿

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مساء اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب والسعودية في ''تنسيق و تحرك'' دائمين حول كافة الملفات التي تهم العالمين العربي والإسلامي.

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أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مساء اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب والسعودية في "تنسيق و تحرك" دائمين حول كافة الملفات التي تهم العالمين العربي والإسلامي.

وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع نظيره السعودي عادل الجبير، أن هذا اللقاء يندرج في إطار سنة التشاور الدائم والمستمر بين الملك محمد السادس والملك سلمان بن عبد العزيز، مضيفا أن "المغرب يثمن كل التحركات والمبادرات التي تتخذها السعودية" لفائدة المنطقة العربية والإسلامية".

من جهته، أشاد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بمستوى العلاقات التي تجمع الطرفين، مؤكدا أن هذا اللقاء كان مناسبة للتشاور وتبادل الرأي حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.