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عاجل : وبالصور.. هذا هو الشخص الذي أطلق عليه البوليس الرصاص بأزرو..و ما زال كيقلبوا عليه

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 23:12 عاجل : وبالصور.. هذا هو الشخص الذي أطلق عليه البوليس الرصاص بأزرو..و ما زال كيقلبوا عليه | حوادث و حقوق
عاجل : وبالصور.. هذا هو الشخص الذي أطلق عليه البوليس الرصاص بأزرو..و ما زال كيقلبوا عليه
حصلت ''شوف تيفي'' على صور المشتبه به المطارد من طرف المصالح الأمنية بمدينة أزرو في هذه اللحظات من ليلة يومه الاثنين، والذي اضطر رجال الشرطة إلى إطلاق الرصاص على سيارته خلال هروبه.

"شوف تيفي":إ.طيون

حصلت "شوف تيفي" على صور المشتبه به المطارد من طرف المصالح الأمنية بمدينة أزرو في هذه اللحظات من ليلة يومه الاثنين، والذي اضطر رجال الشرطة إلى إطلاق الرصاص على سيارته خلال هروبه.

وأكد مصدرنا أن مدينة أزور، تعرف حالة استنفار أمني غير مسبوق، وانتشار لرجال الأمن بمختلف تلاوينهم لإيقاف المعني بالأمر الذي فر إلى وجهة غير معلومة بواسطة سيارة خفيفة حمراء اللون تكشفها الصور المنشورة التي حصلت عليها "شوف تيفي".

تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر، يشتبه في قيامه بسرقة تلاميذ المؤسسات التعليمية بطريقة لا تصدق، وذلك من خلال إيهامهم بمنحهم مبلغ ألفي درهم مقابل نقل كمية من الكوكايين إلى إحدى الأماكن ولكن بشرط تسليمه هواتفهم النقالة كضمانة، موضحا أن الضحايا وبعد تسليمه إياه الهواتف النقالة، يتفاجئون بفراره بسيارته وخلال فحصهم للكوكايين المحتمل يتبين لهم بأن الأمر يتعلق بمسحوق "الدقيق".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أزرو الدقيق الكوكايين الضحايا الشرطة

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