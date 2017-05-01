خطير : صعقة كهربائية تعجل بوفاة ''عطار'' بحي ''سباتة'' الشعبي بالبيضاء ﻿

لقي بائع توابل ''عطار'' بالمسعودية 3 بحي سباتة الشعبي بالبيضاء , مغرب يومه الاثنين مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل محله المخصص لبيع التوابل .

شوف تيفي : ف.ع



لقي بائع توابل "عطار" بالمسعودية 3 بحي سباتة الشعبي بالبيضاء , مغرب يومه الاثنين مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل محله المخصص لبيع التوابل .

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الضحية الذي تعرض الربط الكهربائي لمحله لعطب , حاول بإمكانياته الذاتية أن يصلحه حيث صعد إلى العلبة الخاصة بخيوط الكهرباء قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية .عجلت بوفاته على الفور .

و أفادت ذات المصادر أن عدد من جيران "العطار" و الذين حضروا الحادث عملوا إلى نقل الضحية عبر سيارة خاصة من أجل إسعافه لكنه غادر الحياة و هو في طريقه إلى مستشفى سيدي عثمان، مما شكل صدمة كبيرة لكل معارفه وأقربائه.