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خطير : صعقة كهربائية تعجل بوفاة ''عطار'' بحي ''سباتة'' الشعبي بالبيضاء

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 22:16 خطير : صعقة كهربائية تعجل بوفاة عطار بحي سباتة الشعبي بالبيضاء | حوادث و حقوق
خطير : صعقة كهربائية تعجل بوفاة ''عطار'' بحي ''سباتة'' الشعبي بالبيضاء
لقي بائع توابل ''عطار'' بالمسعودية 3 بحي سباتة الشعبي بالبيضاء , مغرب يومه الاثنين مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل محله المخصص لبيع التوابل .

شوف تيفي : ف.ع

لقي بائع توابل "عطار" بالمسعودية 3 بحي سباتة الشعبي بالبيضاء , مغرب يومه الاثنين مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل محله المخصص لبيع التوابل .

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الضحية الذي تعرض الربط الكهربائي لمحله لعطب , حاول بإمكانياته الذاتية أن يصلحه حيث صعد إلى العلبة الخاصة بخيوط الكهرباء قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية .عجلت بوفاته على الفور .

و أفادت ذات المصادر أن عدد من جيران "العطار" و الذين حضروا الحادث عملوا إلى نقل الضحية عبر سيارة خاصة من أجل إسعافه لكنه غادر الحياة و هو في طريقه إلى مستشفى سيدي عثمان، مما شكل صدمة كبيرة لكل معارفه وأقربائه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سباتة شوف تيفي لصعقة كهربائية بخيوط الكهربائي

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