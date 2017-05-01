خطير : صعقة كهربائية تعجل بوفاة ''عطار'' بحي ''سباتة'' الشعبي بالبيضاء ﻿

شوف تيفي : ف.ع
لقي بائع توابل "عطار" بالمسعودية 3 بحي سباتة الشعبي بالبيضاء , مغرب يومه الاثنين مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل محله المخصص لبيع التوابل .
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الضحية الذي تعرض الربط الكهربائي لمحله لعطب , حاول بإمكانياته الذاتية أن يصلحه حيث صعد إلى العلبة الخاصة بخيوط الكهرباء قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية .عجلت بوفاته على الفور .
و أفادت ذات المصادر أن عدد من جيران "العطار" و الذين حضروا الحادث عملوا إلى نقل الضحية عبر سيارة خاصة من أجل إسعافه لكنه غادر الحياة و هو في طريقه إلى مستشفى سيدي عثمان، مما شكل صدمة كبيرة لكل معارفه وأقربائه.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.