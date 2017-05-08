بعد فوزه بالرئاسيات..نادية لارغيت تُهدي ''100 امرأة'' لماكرون ﻿

أهدت الكاتبة الفرنسية من أصل مغربي نادية لاركيت، نسخة من كتابها '' 100 امرأة''، للرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماركون، حسب ما كشفت عنه الصفحة الفايسبوكية الرسمية الخاصة بهذا الكتاب.

"شوف تيفي"

أهدت الكاتبة الفرنسية من أصل مغربي نادية لاركيت، نسخة من كتابها " 100 امرأة"، للرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماركون، حسب ما كشفت عنه الصفحة الفايسبوكية الرسمية الخاصة بهذا الكتاب.

وظهر إلى جانب نادية لاركيت وإيمانويل ماركون في الصور المنشورة، رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في حكومة بنكيران السابقة، وقد عبرت الكاتبة في تدوينتها عن سعادتها الكبيرة بلقاء الرئيس الفرنسي الشاب، وتمنت له التوفيق في مهمته الجديدة.

تجدر الإشارة أن إيمانويل ماكرون ، تمكن، أمس الأحد، من حسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لصالحه بحصوله على نسبة 65 في المائة من إجمالي الأصوات، ما مكنه من الإطاحة بزعيمة اليمين المتطرف ماري لوبين.