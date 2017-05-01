عاجل وحصري..الرصاص يلعلع بأزرو..ومطاردة هوليودية من طرف الشرطة لسيارة خفيفة في هذه اللحظات+تفاصيل جد خطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رجال الشرطة بمدينة أزرو، اضطروا قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، إلى إطلاق الرصاص على سيارة خفيفة رفض صاحبها التوقف.

"شوف تيفي":إ.طيون

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن رجال الشرطة بمدينة أزرو، اضطروا قبل قليل من ليلة يومه الاثنين، إلى إطلاق الرصاص على سيارة خفيفة رفض صاحبها التوقف.

وأكد بالمصدر ذاته أن المصالح الأمنية، كانت تحاول إيقاف السيارة، بعد توصلها بمعلومات، تفيد بوجود سيارة خفيفة حمراء اللون تقوم باستهداف تلاميذ المؤسسات التعليمية لسرقة هواتفهم النقالة، موضحا بأن صاحب السيارة وفور محاصرته، فر من المكان وهو يقود سيارته بسرعة جنونية بطريقة وَصفها بالهوليودية، وهو ما دفع برجال الشرطة إلى إطلاق ثلاثة رصاصات.

وأوضح ذات المصدر أن مدينة أزرو والمناطق المحيطة بها، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، وخاصة بغابة المدينة التي دخل إليها المعني بالأمر خلال هروبه.

وكشف المصدر ذاته أن المعني بالأمر، يقوم بسرقة تلاميذ المؤسسات التعليمية بطريقة لا تصدق، وذلك من خلال إيهامهم بمنحهم مبلغ ألفي درهم مقابل نقل كمية من الكوكايين إلى إحدى الأماكن ولكن بشرط تسليمه هواتفهم النقالة كضمانة، موضحا أن الضحايا وبعد تسليمه إياه الهواتف النقالة، يتفاجئون بفراره بسيارته وخلال فحصهم للكوكايين يتبين لهم بأن الأمر يتعلق بمسحوق "الدقيق".