مصور مشهور ينشر صورة جديدة لـ''سعد لمجرد'' و يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ﻿

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للمعلم ''سعد لمجرد'' نشرها صديقه المصور المحترف ''بومنصور'' على حسابه عبر ''الإستغرام'' .

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للمعلم "سعد لمجرد" نشرها صديقه المصور المحترف "بومنصور" على حسابه عبر "الإستغرام" .

و كتب المصور المحترف "بومنصور" , على الصورة معلقا new shot في إشارة إلى أن الصورة المنشورة جديدة , و يظهر سعد و هو بلباس و حذاء رياضيين أسودين و بقفازين في يده , فيما كست وجهه لحية خفيفة، وكأنه في تمرين غنائي استعدادا لإطلاق فيديو كليب جديد مباشرة بعد إسدال الستار على محنته .

و عرفت الصورة سيلا من التعاليق الجميلة و الرائعة من طرف محبي النجم المغربي و التي أجمعت على الشوق الكبير الذي أصبح يعتري عشاق لمعلم من المحيط إلى الخليج.