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عاجل: مصر تحبط محاولة اختراق حدودها عبر ليبيا

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 20:45 عاجل: مصر تحبط محاولة اختراق حدودها عبر ليبيا | دولي
عاجل: مصر تحبط محاولة اختراق حدودها عبر ليبيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري ، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم الإثنين، أن القوات الجوية المصرية أحبطت محاولة اختراق للحدود الغربية لمصر مع ليبيا، ودمرت 15 سيارة كانت محملة بأسلحة

شوف تيفي: وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري ، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم الإثنين، أن القوات الجوية المصرية أحبطت محاولة اختراق للحدود الغربية لمصر مع ليبيا، ودمرت 15 سيارة كانت محملة بأسلحة وذخائر ومواد مهربة .

وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، إن القوات الجوية تحركت بناء على معلومات استخبارية أفادت بتجمع عدد كبير من السيارات استعدادا للتسلل إلى داخل الحدود المصرية "على الاتجاه الاستراتيجى الغربي" .

وأكد أنه "بناء على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية، وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية"، مشيرا إلى أن العملية " التي استمرت على مدار الـ48 ساعة الماضية أسفرت عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل" .

وأضاف أن القوات الجوية وعناصر حرس الحدود استمرت في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية ل"ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

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