عاجل هذا ما وقع لولد الفشوش بعد علمه بمدة العقوبة الحبسية التي سيقضيها داخل سجن الزاكي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من عائلة الدرهم أن الحكم بالسجن النافد لمدة سنتين ،على ''مُدللهم'' نزل على عائلة الدرهم كالصاعقة.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من عائلة الدرهم أن الحكم بالسجن النافد لمدة سنتين ،على "مُدللهم" نزل على عائلة الدرهم كالصاعقة.

وكشفت مصادرنا أن حمزة الدرهم الملقب بـ"ولد لفشوش"، أصيب بانهيار تام بعد علمه بمدة العقوبة التي سيقضيها داخل أسوار سجن الزاكي بسلا.

و أسر حمزة الدرهم لمقربيه أنه ندم على ما بدر منه من سلوك و لم يكن حينها في وعيه التام قائلا:"أنا ندمت بزاف و مكنتش عارف هاذشي غايوقع ليا.."



وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت اليوم الإثنين، حمزة الدرهم المعروف إعلاميا بولد لشوش بسنتين سجنا نافذا بتهمة بتهمة السكر العلني و التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار مع دفعه غرامة مالية حُددت في حوالي 20 ألف درهم.