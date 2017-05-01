 عاجل هذا ما وقع لولد الفشوش بعد علمه بمدة العقوبة الحبسية التي سيقضيها داخل سجن الزاكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: مصر تحبط محاولة اختراق حدودها عبر ليبيا | دولي

عاجل: مصر تحبط محاولة اختراق حدودها عبر ليبيا

عاجل: الملك محمد السادس يحصل على هدية في عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن بنيويورك | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يحصل على هدية في عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن بنيويورك

عاجل هذا ما وقع لولد الفشوش بعد علمه بمدة العقوبة الحبسية التي سيقضيها داخل سجن الزاكي | حوادث و حقوق

عاجل هذا ما وقع لولد الفشوش بعد علمه بمدة العقوبة الحبسية التي سيقضيها داخل سجن الزاكي

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة حول وفاة طفلة بطريقة بشعة بالبيضاء‎ | بووز

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة حول وفاة طفلة بطريقة بشعة بالبيضاء‎

مثير وبالصور..البحث على طفلة بريطانيا بالمغرب بواسطة طائرة قيمتها مليار سنتيم | مجتمع

مثير وبالصور..البحث على طفلة بريطانيا بالمغرب بواسطة طائرة قيمتها مليار سنتيم

عاجل:في هذه اللحظات..القضاء يصدر حكمه في قضية ولد لفشوش وها شحال تحكم عليه ديال الحبس و الغرامة | حوادث و حقوق

عاجل:في هذه اللحظات..القضاء يصدر حكمه في قضية ولد لفشوش وها شحال تحكم عليه '' ديال الحبس و الغرامة''

عاجل: بعد مثوله أمام محكمة الاستئناف..هذا ما قرره القضاء في قضية أستاذ النقط مقابل الجنس | حوادث و حقوق

عاجل: بعد مثوله أمام محكمة الاستئناف..هذا ما قرره القضاء في قضية أستاذ النقط مقابل الجنس

انفراد: عكس مايروج ...الملك محمد السادس لم يتلقي بسعد لمجرد بباريس | بوليتيك

انفراد: عكس مايروج ...الملك محمد السادس لم يتلقي بسعد لمجرد بباريس

هام لمبدعي جهة البيضاء سطات .. الباكوري يطلق مباراة اختيار لوغو الجهة و هذه قيمة الجوائز للثلاث الأوائل.. | بوليتيك

هام لمبدعي جهة البيضاء سطات .. ''الباكوري'' يطلق مباراة اختيار ''لوغو'' الجهة و هذه قيمة الجوائز

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل هذا ما وقع لولد الفشوش بعد علمه بمدة العقوبة الحبسية التي سيقضيها داخل سجن الزاكي

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 20:12 عاجل هذا ما وقع لولد الفشوش بعد علمه بمدة العقوبة الحبسية التي سيقضيها داخل سجن الزاكي | حوادث و حقوق
عاجل هذا ما وقع لولد الفشوش بعد علمه بمدة العقوبة الحبسية التي سيقضيها داخل سجن الزاكي
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من عائلة الدرهم أن الحكم بالسجن النافد لمدة سنتين ،على ''مُدللهم'' نزل على عائلة الدرهم كالصاعقة.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من عائلة الدرهم أن الحكم بالسجن النافد لمدة سنتين ،على "مُدللهم" نزل على عائلة الدرهم كالصاعقة.

وكشفت مصادرنا أن حمزة الدرهم الملقب بـ"ولد لفشوش"، أصيب بانهيار تام بعد علمه بمدة العقوبة التي سيقضيها داخل أسوار سجن الزاكي بسلا.

و أسر حمزة الدرهم لمقربيه أنه ندم على ما بدر منه من سلوك و لم يكن حينها في وعيه التام قائلا:"أنا ندمت بزاف و مكنتش عارف هاذشي غايوقع ليا.."

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت اليوم الإثنين، حمزة الدرهم المعروف إعلاميا بولد لشوش بسنتين سجنا نافذا بتهمة بتهمة السكر العلني و التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار مع دفعه غرامة مالية حُددت في حوالي 20 ألف درهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ولد لفشوش حادث معالم معاينة الحكم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:في هذه اللحظات..القضاء يصدر حكمه في قضية ولد لفشوش وها شحال تحكم عليه ديال الحبس و الغرامة | حوادث و حقوق

عاجل:في هذه اللحظات..القضاء يصدر حكمه في قضية ولد لفشوش وها شحال تحكم عليه '' ديال الحبس و الغرامة''

عاجل: بعد مثوله أمام محكمة الاستئناف..هذا ما قرره القضاء في قضية أستاذ النقط مقابل الجنس | حوادث و حقوق

عاجل: بعد مثوله أمام محكمة الاستئناف..هذا ما قرره القضاء في قضية أستاذ النقط مقابل الجنس

خطير وبالفيديو.. بعد واقعة ولد الفشوش والشرطة: شخص يعتدي على شرطي بالعاصمة الرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. بعد واقعة ولد الفشوش والشرطة: شخص يعتدي على شرطي بالعاصمة الرباط..وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالصور..نايضة في محكمة مريرت..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..نايضة في محكمة مريرت..وها شنو واقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. العلمي يُدشن مصنع مختص في كابلات السيارات | مال و أعمال
منذ 3 دقائق

بالفيديو.. العلمي يُدشن مصنع مختص في كابلات السيارات

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة حول وفاة طفلة بطريقة بشعة بالبيضاء‎ | خبر اليوم

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة حول وفاة طفلة بطريقة بشعة بالبيضاء‎

بالفيديو.. ملحن سعد المجرد يكشف مقطعا من أغنية البشير عبدو الجديدة‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. ملحن سعد المجرد يكشف مقطعا من أغنية البشير عبدو الجديدة‎

بعد حصول سعد لمجرد على السراح المؤقت..محامي لورا بريول يبحث عن تسوية مع محامي سعد المجرد‎ | قنوات أخرى

بعد حصول سعد لمجرد على السراح المؤقت..محامي لورا بريول يبحث عن تسوية مع محامي سعد المجرد‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: مصر تحبط محاولة اختراق حدودها عبر ليبيا | دولي
منذ 10 دقائق

عاجل: مصر تحبط محاولة اختراق حدودها عبر ليبيا

عاجل: الملك محمد السادس يحصل على هدية في عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن بنيويورك | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يحصل على هدية في عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن بنيويورك

عاجل هذا ما وقع لولد الفشوش بعد علمه بمدة العقوبة الحبسية التي سيقضيها داخل سجن الزاكي | حوادث و حقوق

عاجل هذا ما وقع لولد الفشوش بعد علمه بمدة العقوبة الحبسية التي سيقضيها داخل سجن الزاكي

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة حول وفاة طفلة بطريقة بشعة بالبيضاء‎ | بووز

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة حول وفاة طفلة بطريقة بشعة بالبيضاء‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.