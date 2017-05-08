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مثير وبالصور..البحث على طفلة بريطانيا بالمغرب بواسطة طائرة قيمتها مليار سنتيم

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 19:51 مثير وبالصور..البحث على طفلة بريطانيا بالمغرب بواسطة طائرة قيمتها مليار سنتيم | مجتمع
مثير وبالصور..البحث على طفلة بريطانيا بالمغرب بواسطة طائرة قيمتها مليار سنتيم
كشف موقع صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطاني، يومه الاثنين، عن فشل محاولة للبحث عن طفلة بريطانية، جرت فصولها بالمغرب، وقد كلفت مليارديرا أكثر من المليار سنتيم في شهر واحد.

"شوف تيفي"

كشف موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطاني، يومه الاثنين، عن فشل محاولة للبحث عن طفلة بريطانية، جرت فصولها بالمغرب، وقد كلفت مليارديرا أكثر من المليار سنتيم في شهر واحد.

وأوضحت الصحيفة أن شابا يدعى باتريك يبلغ من العمر 32 سنة، وهو ابن المليونير البريطاني بريان كينيدي البالغ من العمر50 ، أفاد أنه ذهب هو ووالده إلى إلى المغرب للبحث عن الطفلة البريطانية المفقودة مادلين ماكين، التي اختفت سنة 2007 في البرتغال، بعدما توصلوا بمعلومات تفيد بأن هناك صورة لها وقد شوهدت بجبال شمال المغرب.

وأكدت "الدايلي ميل" أن كلارنس ميتشيل، المتحدث باسم عائلة الطفلة، كشف شهر أبريل الماضي، أنّ هناك طائرة، تستعد للاقلاع للمغرب بعد أنباء عن العثور على الفتاة البريطانية في المغرب،حيث قام المليونير البريطاني بريان كينيدي، وابنه باتريك، بالدخول على الخط، والإقلاع بطائرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وهي الطائرة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار سنتيم.
وانطلقت الرحلة، تضيف الصحيفة من مانشستر إلى مدينة طنجة، قبل أن يتوجه الميلياردير وابنه إلى سلسلة جبلية بشمال المغرب في محاولة منهما العثور على مادلين، لكنهما فشلا بعد أن تبين لهما أن الفتاة التي توصول بصورتها لم تكن هي الطفلة المختفية.

تجدر الإشارة إلى أن الطفلة مادلين بيث ماكان البالغة حاليا 16 سنة، احتفت سنة 2007، من سريرها بمنتجع في البرتغال، وقد أثار اختفائها ضجة عالمية، بعد أن عجزت الشرطة البرتغالية والبريطانية في فك لغزه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدايلي ميل الميلونير صورة الطائرة جبال شمال المغرب

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