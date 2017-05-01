عاجل:في هذه اللحظات..القضاء يصدر حكمه في قضية ولد لفشوش وها شحال تحكم عليه '' ديال الحبس و الغرامة'' ﻿

علمت'' شوف تيفي'' اليوم الإثنين، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت حمزة الدرهم المعروف إعلاميا بولد لشوش بسنتين سجنا نافذا في التهم الموجهة إليه كما قضت المحكمة بغرامة مالية حُددت في​ حوالي​ 20

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" اليوم الإثنين، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، أدانت حمزة الدرهم المعروف إعلاميا بولد لشوش بسنتين سجنا نافذا في التهم الموجهة إليه كما قضت المحكمة بغرامة مالية حُددت في​ حوالي​ 20 ألف درهم يدفعها ولد لفشوش.

بتهمة السكر العلني و التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع خمسة اشخاص، من بينهم رجلا أمن، بالسجن المحلي بسلا، من أجل جنحة التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار.