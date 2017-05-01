عاجل: بعد مثوله أمام محكمة الاستئناف..هذا ما قرره القضاء في قضية أستاذ النقط مقابل الجنس ﻿

شوف تيفي:
في جديد فضيحة النقط مقابل الجنس و اعتقال أستاذ الفضيحة، تم اليوم الاثنين،إحالة أستاذ التعليم العالي،على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان.
و كشفت مواقع محلية بتطوان و التي تابعت الجلسة، أنه تقرر إحالة الأستاذ المتورط على جلسة يوم غد الثلاثاء تاسع ماي الجاري، مع إيداعه السجن المحلي "الصومال" في حالة إعتقال، نظرا لخطورة التهم المنسوبة إليه.
و قد تم توقيف أستاذ للتعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.