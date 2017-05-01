عاجل: بعد مثوله أمام محكمة الاستئناف..هذا ما قرره القضاء في قضية أستاذ النقط مقابل الجنس ﻿

في جديد فضيحة النقط مقابل الجنس و اعتقال أستاذ الفضيحة، تم اليوم الاثنين،إحالة أستاذ التعليم العالي،على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان.

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في جديد فضيحة النقط مقابل الجنس و اعتقال أستاذ الفضيحة، تم اليوم الاثنين،إحالة أستاذ التعليم العالي،على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان.

و كشفت مواقع محلية بتطوان و التي تابعت الجلسة، أنه تقرر إحالة الأستاذ المتورط على جلسة يوم غد الثلاثاء تاسع ماي الجاري، مع إيداعه السجن المحلي "الصومال" في حالة إعتقال، نظرا لخطورة التهم المنسوبة إليه.

و قد تم توقيف أستاذ للتعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.