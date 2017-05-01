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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ''الكاف'' يعقد مؤتمره المقبل بالمغرب

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 19:11 الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يعقد مؤتمره المقبل بالمغرب | سبور
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ''الكاف'' يعقد مؤتمره المقبل بالمغرب
علمت ''شوف تيفي'' أن الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، قررت تنظيم مؤتمر ''الكاف'' المقبل في المغرب، وذلك في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 يوليوز 2017.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" أن الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، قررت تنظيم مؤتمر "الكاف" المقبل في المغرب، وذلك في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 يوليوز 2017.

ومن جهة أخرى وكما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي" فإن أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وضعوا الثقة في رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، لكي يترأس لجنتين تابعتين للاتحاد هما لجنة المالية وتدبير التعويضات والأجور ولجنة المنافسات والأندية.

وجاء هذا التعيين للرجل الأول بالكرة المغربية على رأس اللجنتين في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنعقد يوم الإثنين 8 ماي 2017 بالعاصمة البحرينية المنامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاتحاد الإفريقي التعويضات لجنة المالية كرة القدم الجمعية العامة الكاف

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