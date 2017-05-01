 خطير وبالفيديو.. الجواهري لـ '' شوف سبور'' عثرنا على مخابئ سرية بمركب محمد الخامس ﻿
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خطير وبالفيديو.. الجواهري لـ '' شوف سبور'' عثرنا على مخابئ سرية بمركب محمد الخامس

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 18:58 خطير وبالفيديو.. الجواهري لـ شوف سبور عثرنا على مخابئ سرية بمركب محمد الخامس | سبور
خطير وبالفيديو.. الجواهري لـ '' شوف سبور'' عثرنا على مخابئ سرية بمركب محمد الخامس
كشف محمد الجواهري مدير شركة ''كازا إفنت'' للتنشيط والتظاهرات، أنه تم العثور على مخابئ سرية بمركب محمد الخامس، كانت تستعمل لتخزين الشهوب الاصطناعية.

" شوف سبور" رشيــد محمــودي

كشف محمد الجواهري مدير شركة "كازا إفنت" للتنشيط والتظاهرات، أنه تم العثور على مخابئ سرية بمركب محمد الخامس، كانت تستعمل لتخزين الشهوب الاصطناعية.

وقال الجواهري، في تصريح خص به قناة " شوف سبور"، إنه بتنسيق مع السلطات الأمنية تم حجز بقايا من الشهوب الاصطناعية والقبض على بعض الأشخاص الذين ينشطون في هذا المجال مشيرا إلى أنه سيتم اتباع كل المساطر القانونية في حق المعتقلين.

وتابع قائلا :" لقينا 2 المخابئ السرية كان كيتخزن فيهم المواد المحظورة وبالتالي كان كيتم تسريبها داخل مركب محمد الخامس... وحدة كانت في الوداد والثانية في الرجاء".

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء الوداد

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