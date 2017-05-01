انفراد: عكس مايروج ...الملك محمد السادس لم يتلقي بسعد لمجرد بباريس ﻿

عكس ما تم الترويج له مؤخرا نفى مصدر مقرب من والدي الفنان المغربي سعد لمجرد اليوم الإثنين، أن يكون الملك محمد السادس قد التقى بالفنان المغربي بباريس وعائلته.

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عكس ما تم الترويج له مؤخرا نفى مصدر مقرب من والدي الفنان المغربي سعد لمجرد اليوم الإثنين، أن يكون الملك محمد السادس قد التقى بالفنان المغربي بباريس وعائلته.



وذكر ذات المصدر، أن سعد لمجرد منهمك في الوقت الراهن على قضيته قبل الحسم فيها و لم يرتب له المحامي موريتي أي لقاء بالملك محمد السادس الذي يتواجد بباريس ، وإن كان حلم لقاء الملك يراود المجرد أو أي مغربي آخر .



و قد سبق لمحامي الفنان المغربي، أن منعه من الإدلاء بأي تصريح صحافي أو الخروج عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل حماية له قبل جلسة المحاكمة واعدا جمهور لمجرد بمفاجآت سارة في القريب العاجل.

هذا و قد حصل لمجرد على السراح المؤقت بعد متابعته باغتصاب و تعنيف فتاة فرنسية شهر أكتوبر2016 .