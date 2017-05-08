هام لمبدعي جهة البيضاء سطات .. ''الباكوري'' يطلق مباراة اختيار ''لوغو'' الجهة و هذه قيمة الجوائز للثلاث الأوائل.. ﻿

حددت جهة الدارالبيضاء سطات جوائز للمشاركين الفائزين في المباراة التي ستطلقها بشكل رسمي غدا الثلاثاء 9 ماي إلى غاية 29 منه , و الرامية إلى إبتكار شعار هويتها بعد عرضها على تصويت المواطنين في الفترة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



حددت جهة الدارالبيضاء سطات جوائز للمشاركين الفائزين في المباراة التي ستطلقها بشكل رسمي غدا الثلاثاء 9 ماي إلى غاية 29 منه , و الرامية إلى إبتكار شعار هويتها بعد عرضها على تصويت المواطنين في الفترة الممتدة من فاتح يونيو المقبل إلى 7 من نفس الشهر.

و كشف "مصطفى الباكوري" رئيس جهة الدارالبيضاء سطات ’ خلال تصريح خص به قناة "شوف تيفي" أن أصحاب الشعارات الثلاث الفائزة سيحصلون على جوائز مالية, حددت في 30 ألف درهم للفائز الأول , و 10 ألاف درهم للفائز الثاني أما صاحب ثالث شعار فسيحصل على 5000 درهم كجائزة شريطة التقيد بالشروط و المعايير المعلنة من رئاسة الجهة .