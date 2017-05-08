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هام لمبدعي جهة البيضاء سطات .. ''الباكوري'' يطلق مباراة اختيار ''لوغو'' الجهة و هذه قيمة الجوائز للثلاث الأوائل..

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 18:36 هام لمبدعي جهة البيضاء سطات .. الباكوري يطلق مباراة اختيار لوغو الجهة و هذه قيمة الجوائز للثلاث الأوائل.. | بوليتيك
هام لمبدعي جهة البيضاء سطات .. ''الباكوري'' يطلق مباراة اختيار ''لوغو'' الجهة و هذه قيمة الجوائز للثلاث الأوائل..
حددت جهة الدارالبيضاء سطات جوائز للمشاركين الفائزين في المباراة التي ستطلقها بشكل رسمي غدا الثلاثاء 9 ماي إلى غاية 29 منه , و الرامية إلى إبتكار شعار هويتها بعد عرضها على تصويت المواطنين في الفترة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

حددت جهة الدارالبيضاء سطات جوائز للمشاركين الفائزين في المباراة التي ستطلقها بشكل رسمي غدا الثلاثاء 9 ماي إلى غاية 29 منه , و الرامية إلى إبتكار شعار هويتها بعد عرضها على تصويت المواطنين في الفترة الممتدة من فاتح يونيو المقبل إلى 7 من نفس الشهر.

و كشف "مصطفى الباكوري" رئيس جهة الدارالبيضاء سطات ’ خلال تصريح خص به قناة "شوف تيفي" أن أصحاب الشعارات الثلاث الفائزة سيحصلون على جوائز مالية, حددت في 30 ألف درهم للفائز الأول , و 10 ألاف درهم للفائز الثاني أما صاحب ثالث شعار فسيحصل على 5000 درهم كجائزة شريطة التقيد بالشروط و المعايير المعلنة من رئاسة الجهة .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

جهة البيضاء سطات شوف تيفي مصطفى الباكوري يونيو المقبل

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