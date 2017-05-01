هام.. جهة الدار البيضاء سطات تنظم مباراة لاختيار شعارها الجديد ﻿

نظمت جهة الدار البيضاء سطات، ندوة صحفية اليوم الاثنين، خُصصت لتسليط الضوء على ابتكار شعار جديد للجهة، والذي سيعتبر رمزا لهوية الجهة وعلامة مجالية متميزة، حتى يتم تعميمه على جميع وسائل الإعلام

"شوف تيفي"

نظمت جهة الدار البيضاء سطات، ندوة صحفية اليوم الاثنين، خُصصت لتسليط الضوء على ابتكار شعار جديد للجهة، والذي سيعتبر رمزا لهوية الجهة وعلامة مجالية متميزة، حتى يتم تعميمه على جميع وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل، وأيضا كل الوسائل الأخرى التي تمثل الجهة.

وأكدت الجهة أنها ستنظم مباراة لابتكار شعار هويتها ابتداء من الثلاثاء 9 ماي الجاري، والذي يعتبر آخر آجل لتقديم طلبات الترشيح، وسيتم الإعلان عن الاختيارات الأولى، وإصدار الدعوة للتصويت ابتداء من يوم الخميس فاتح يونيو إلى غاية السابع من نفس الشهر، حيث سيتم اختيار الشعار الفائز من بين الثلاثة التي احتلت الرتب الأولى تبعا لتصويت المواطنين.

وأوضحت الجهة أن هذه المباراة ستكون مفتوحة في وجه الأشخاص الذاتيين الذين تتراوح أعمارهم 18 فما فوق، عند تاريخ إغلاق المباراة، والمتوفرين على وسلية تمكنهم من ولوج الانترنيت وعلى عنوان إلكتروني صالح، باستثناء العاملين في الشركة المنظمة وأفراد أسرهم، وكذا كل الأشخاص الذين شاركوا في إعداد هذه المباراة، وأيضا يستثنى جميع أعضاء لجنة التحكيم وأسرهم.

وعلى الراغبين في المشاركة، فإن هذه المباراة تجري حصريا على النظام الأساسي للمسابقة التي توجد أيضا على صفحة الفايسبوك، بدء من التواريخ المذكورة مسبقا، وستتم المشاركة على خمس مراحل، بداية بالتسجيل عبر المنصة وإرسال الاقتراحات، ثم مرحلة ما قبل الاختبار من قبل لجنة التحكيم من خلال خمس أو عشر مقترحات، قبل أن يتم دعوة المواطنين للتصويت على موقع المباراة، ليتم بذلك اختبار ثلاثة مقترحات تصدرت التصويت، وأخيرا الاختيار النهائي للشعار الفائز من طرف الجهة.

وبخصوص الشروط، فلا يسمح لأي أحد يحمل نفس اللقب، ونفس الاسم، ونفس العنوان الإلكتروني ونفس التعريف على الفيسبوك بالمشاركة إلا مرة واحدة طيلة مدة المباراة ، ويمكن لكل المشاركين أن يقدموا ثلاثة شعارات على الأكثر .