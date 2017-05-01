خطير وبالفيديو.. بعد واقعة ولد الفشوش والشرطة: شخص يعتدي على شرطي بالعاصمة الرباط..وهذه هي التفاصيل ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على مقطع فيديو مثير تلبغ مدته دقيقة و18 ثانية ، يُظهر وقوع مشادات كلامية بين شرطي ومواطن، بسبب قيام هذا الأخير بمخالفة مرورية، ويتعلق الأمر بتجاوز الإشارة المرورية ''الضو الحمر''.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على مقطع فيديو مثير تلبغ مدته دقيقة و18 ثانية ، يُظهر وقوع مشادات كلامية بين شرطي ومواطن، بسبب قيام هذا الأخير بمخالفة مرورية، ويتعلق الأمر بتجاوز الإشارة المرورية "الضو الحمر".

وحسب صاحبة الفيديو في اتصال لها مع "شوف تيفي" فإن تفاصيل الكاملة، وقعت بحي الرياض بمدينة الرباط، ظهر أول أمس السبت، مشيرة إلى أن هذا المواطن قام بمخالفة مرورية، وحينما قام الشرطي بتحرير هذه المخالفة في حقه، دخل في حالة هستيرية وقام بالاعتداء على الشرطي من خلال دفعه للعديد من المرات، قبل أن تتدخل سيدتان قامتا بتهدئته حتى لا تتطور الأمور.

وعبرت المتحدثة عن استيائها الشديد من سلوك المواطن، لتجاوزه حدود اللباقة في تعامله مع الشرطي الذي تماسك أعصابه وقام بتحرير المخالفة وبتطبيق القانون.