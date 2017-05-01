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بعد الواتساب..مغاربة طالع ليهم الدم فالفايسبوك وهاعلاش

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 18:02 بعد الواتساب..مغاربة طالع ليهم الدم فالفايسبوك وهاعلاش | مجتمع
بعد الواتساب..مغاربة طالع ليهم الدم فالفايسبوك وهاعلاش
غضب عارم داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشتكي عدد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، منذ يوم الجمعة من بطء خدمة الانترنيت إلى حدود يومه الإثنين8 ماي2017

شوف تيفي:

غضب عارم داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشتكي عدد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، منذ يوم الجمعة من بطء خدمة الانترنيت إلى حدود يومه الإثنين8 ماي2017

و توالت شكاوى المستخدمين ، الذين يواجهون صعوبة في التصفح، عبر حساباتهم الفايسبوكية مُوجهين لومهم للشركة المسؤولة عن هذا البطء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بطء الانترينت

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