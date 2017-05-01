بعد الواتساب..مغاربة طالع ليهم الدم فالفايسبوك وهاعلاش ﻿

غضب عارم داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشتكي عدد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، منذ يوم الجمعة من بطء خدمة الانترنيت إلى حدود يومه الإثنين8 ماي2017

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غضب عارم داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشتكي عدد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، منذ يوم الجمعة من بطء خدمة الانترنيت إلى حدود يومه الإثنين8 ماي2017

و توالت شكاوى المستخدمين ، الذين يواجهون صعوبة في التصفح، عبر حساباتهم الفايسبوكية مُوجهين لومهم للشركة المسؤولة عن هذا البطء.