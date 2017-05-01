بعد الواتساب..مغاربة طالع ليهم الدم فالفايسبوك وهاعلاش ﻿

شوف تيفي:
غضب عارم داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشتكي عدد من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، منذ يوم الجمعة من بطء خدمة الانترنيت إلى حدود يومه الإثنين8 ماي2017
و توالت شكاوى المستخدمين ، الذين يواجهون صعوبة في التصفح، عبر حساباتهم الفايسبوكية مُوجهين لومهم للشركة المسؤولة عن هذا البطء.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.