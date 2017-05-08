عاجل وبالصور..نايضة في محكمة مريرت..وها شنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة مريرت المركزية، تشهد في هذه اللحظات من يومه الاثنين، تنظيم الموظفين العاملين بها لإضراب مفتوح، طالبوا من خلاله بتوفير الأمن داخل المحكمة.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محكمة مريرت المركزية، تشهد في هذه اللحظات من يومه الاثنين، تنظيم الموظفين العاملين بها لإضراب مفتوح، طالبوا من خلاله بتوفير الأمن داخل المحكمة.

وأوضح المصدر ذاته أن موظفي وزارة العدل، دخلوا في هذا الاضراب، بعد واقعة خطيرة، جرت فصولها داخل بهو المحكمة صباح اليوم، أبطالها أفراد أسرتين تبادلوا الضرب عقب وقوع طلاق بين زوجين، ما تسبب في وقوع فوضى عارمة وإصابة الموظفين باالرعب والهلع الشديد.

وأضاف المصدر ذاته أن الموظفين، عازمون على مواصلة الإضراب حتى يتم الاستجابة لمطلبهم الرئيسي المتمثل في توفير عدد كبير من رجال الشرطة لحمايتهم ولوضع حد لبعض التصرفات المشينة التي تقع بعد إصدار الأحكام.