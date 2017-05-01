انفراد: بعد حكم إعدامه..هاشكون سْكن فالدار ديال سفاح الجديدة ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، و بعد مرور أزيد من سنة على مجزرة الجديدة التي راح ضحيتها 10أشخاص من أسرة واحة، أن شقيقة عبد العالي داكير تسلمت مفاتيح منزل شقيقها الذي شهد الفاجعة أبريل 2016.

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة، و بعد مرور أزيد من سنة على مجزرة الجديدة التي راح ضحيتها 10أشخاص من أسرة واحة، أن شقيقة عبد العالي داكير تسلمت مفاتيح منزل شقيقها الذي شهد الفاجعة أبريل 2016.

و حسب مصادرنا الخاصة، كانت مفاتيح المنزل لدى الأخ الأكبر لعبد العالي داكير الذي يقطن في نفس الدوار بعدما تسلمهم من عناصر الشرطة القضائية التي أوقفت القاتل لحظة ارتكابه المجزرة و هيجانه.

و أضافت ذات المصادر، أن شقيقة السفاح تزوره بين الفينة و الأخرى بسجن سيدي موسى بالجديدة، بعدما صدرت في حقه عقوبة الإعدام.

و كانت مدينة الجديدة و معها المغرب اهتزت على وقع مجزرة بشعة ارتكبها أب لأربعة بنات في حق زوجته و والديه و عدد من أفراد أسرته.