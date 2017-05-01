الجيش يفوز على الرجاء في عقر داره ﻿

حقق فريق أمل الجيش الملكي لكرة القدم، فوزا مهما على نظيره أمل الرجاء الرياضي، يومه الاثنين، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الوازيس برسم ذهاب نصف نهائي البطولة الوطنية.

" شوف سبور"

حقق فريق أمل الجيش الملكي لكرة القدم، فوزا مهما على نظيره أمل الرجاء الرياضي، يومه الاثنين، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الوازيس برسم ذهاب نصف نهائي البطولة الوطنية.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا من الترا "ايغلز" لمساندة فريق الرجاء إلا أن عزيمة العساكر أنهت المهمة قبل نهاية الجولة الأولى.

وذكرت مصادر رجاوية، أنه مباشرة بعد نهاية اللقاء وجهت الجماهير رسائل قوية لإدارة المكتب المسير للنادي الأخضر مطالبين بإحداث تغييرات جدرية قبل نهاية الموسم الحالي.