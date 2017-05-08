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صادم ولا يصدق.. إعلان عن وظيفة يومية بالفايسبوك يحول حياة مطلقة لجحيم بعد تعرضها لمحاولة اغتصاب داخل مسجد بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 16:28 صادم ولا يصدق.. إعلان عن وظيفة يومية بالفايسبوك يحول حياة مطلقة لجحيم بعد تعرضها لمحاولة اغتصاب داخل مسجد بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق
صادم ولا يصدق.. إعلان عن وظيفة يومية بالفايسبوك يحول حياة مطلقة لجحيم بعد تعرضها لمحاولة اغتصاب داخل مسجد بالبيضاء+صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن فتاة في عقدها الثاني، تعرضت أمس الأحد، لمحاولة اغتصاب داخل ''روض أطفال'' يوجد بأحد مساجد حي السالمية بمدينة الدار البيضاء، على يد شاب قام باستدراجها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن فتاة في عقدها الثاني، تعرضت أمس الأحد، لمحاولة اغتصاب داخل "روض أطفال" يوجد بأحد مساجد حي السالمية بمدينة الدار البيضاء، على يد شاب قام باستدراجها.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر، قام بوضع إعلان على صفحة فايسبوكية، كشف من خلاله عن حاجته إلى عاملة نظافة، لتقوم الفتاة الضحية البالغة من العمر 26 سنة وهي مطلقة وأم لطفلين، بربط الاتصال به، حيث قام باستدراجها إلى "روض الأطفال" بالمسجد، ومباشرة بعد شروعها في عملها في التنظيف، قام هذا "الذئب البشري" بالانقضاض عليها، محاولا اغتصابها والنيل من شرفها.

وبخصوص الواقعة، كشفت الضحية المدعوة "س" في اتصال لها مع "شوف تيفي" أنها تفاجأت بالشاب وهو يندفع نحوها في محاولة منه إرغامها على ممارسة الجنس معه وأمام رفضها، قام بالاعتداء عليها وتعنيفها، لتقوم في لحظة خوف بالدخول إلى مرحاض الروض، حيث أغلق الباب عليها، وأبلغت أحد أصدقائها عبر رسائل نصية نظرا لعلمه بمكان تواجدها.

وأكدت الضحية أن الشاب الذي حاول اغتصابها غادر المكان بدراجته النارية، لتسارع بدورها إلى مغادرة المكان، حيث توجهت إلى الدائرة الأمنية "الكاتريام" بسيدي عثمان، من أجل التقدم بشكاية، لكن هذه الدائرة، طالبتها بوضع الشكاية لدى الوكيل العام.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي روض أطفال مسجد السالمية ممارسة الجنس رسائل نصية

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