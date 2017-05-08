عاجل ومؤلم..شمعة في منزل عشوائي تُنهي حياة شخص بأكادير+صورة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الحريق المهول الذي انداع بمنزل بحي إحشاش بمدينة أكادير، يومه الاثنين، خلف مقتل صاحب المنزل.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الحريق المهول الذي انداع بمنزل بحي إحشاش بمدينة أكادير، يومه الاثنين، خلف مقتل صاحب المنزل.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن شمعة كانت وراء اندلاع الحريق، ووفاة الهالك اختناقا، حيث تم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير.

وعبر ذات المصدر عن استنكاره لوجود منزل بقلب مدينة أكادير لا يتوفر على الإنارة، موضحا في الوقت ذاته أن النيران المندلعة، كادت لولا الألطاف الإلهية أن تصل لمنازل أخرى بحي إحشاش.