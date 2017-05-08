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بالصور..العلمي يُدشن مصنع مختص في كابلات السيارات

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 15:50 بالصور..العلمي يُدشن مصنع مختص في كابلات السيارات | اقتصاد
بالصور..العلمي يُدشن مصنع مختص في كابلات السيارات
دشنت المجموعة الألمانية المختصة في كابلات السيارات (ليوني ويرينغ سيستمس)، اليوم الاثنين ببوزنيقة، وحدة صناعية جديدة تابعة لفرعها بالمغرب، أطلق عليها اسم (عين السبع 3).

شوف تيفي:

 

دشنت المجموعة الألمانية المختصة في كابلات السيارات (ليوني ويرينغ سيستمس)، اليوم الاثنين ببوزنيقة، وحدة صناعية جديدة تابعة لفرعها بالمغرب، أطلق عليها اسم (عين السبع 3).

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الذي ترأس حفل الافتتاح بحضور والي جهة الدار البيضاء-سطات، خالد سفير ورئيس جهة الدار البيضاء-سطات، السيد مصطفى الباكوري، في تصريح بالمناسبة، أن هذه الوحدة الإنتاجية، تندرج ضمن السياسة التنموية الصناعية للمغرب، مشيرا إلى أن المملكة تدعم وترافق المشاريع الصناعية الكبرى التي تساهم في الدينامية الجهوية بالبلاد.

وتابع أن هذا المشروع الجديد، الذي أنجزه (ليوني المغرب)، فرع المصنع الألماني للكابلات وأنظمة الكابلات في قطاع السيارات وقطاعات صناعية أخرى، سيسهم في خلق فرص عمل في المغرب وفي امتداد الشركة نحو دول أخرى في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن مجموعة (ليوني المغرب) تسعى إلى خلق 11 ألف منصب شغل على المدى البعيد في جميع وحداتها في المملكة، فضلا عن 3000 منصب شغل المتاحة في''مصنع عين السبع 3''، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لمستخدميها بالمغرب إلى 17.400 شخص.

ومن جهته أوضح المدير العام ل(ليوني المغرب) السيد فخر الدين بوقرة أن المجموعة تدخل في طور نمو صناعي مهم، نتيجة وصول زبائن جدد بمشاريع جديدة وتوسع أنشطة الزبائن التقليديين. ''نحن نلج فترة إيجابية بإمكانية إنتاج عالية واستعادة حمولات عمل مهمة من بلدان أخرى''.

وتهدف (ليوني) إلى تعزيز بقية المواقع الإنتاجية من خلال خلق وحدات جديدة، من بينها مركب صناعي ببرشيد، وإعادة استخدام المصانع المتواجدة في المغرب، كمصنع عين حرودة وبوسكورة وعين السبع.

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