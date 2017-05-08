بالصورة.. الجامعة لن توحد موعد مباريات البطولة الاحترافية ﻿

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التراجع عن توحيد موعد مباريات البطولة الاحترافية حفاظا على مبدأ تكافئ الفرص، خلال الجولة 28، حيث ستشهد اللقاءات المقبلة تغييرات على مستوى تاريخ

" شوف سبور "

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التراجع عن توحيد موعد مباريات البطولة الاحترافية حفاظا على مبدأ تكافئ الفرص، خلال الجولة 28، حيث ستشهد اللقاءات المقبلة تغييرات على مستوى تاريخ المباريات.

وحسب البرنامج الرسمي الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرم القدم، تم تأجيل مبارتي الوداد الرياضي مع أولمبيك آسفي، والفتح الرباطي مع ضيفه أولمبيك اخريبكة، برسم الجولة 28 من البطولة الاحترافية إلى يوم الأربعاء 17 من الشهر الجاري، وذلك لالتزام الفريق الأحمر بخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا أمام فريق القطن الكاميروني، ودخول الفتح لمنافسة كأس الكونفدرالية من باب كمبالا سيتي اللأوغندي.

وارتباطا بالموضوع، ستجرى باقي مباريات الجولة 28 يوم الأحد المقبل 14 ماي ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، والتي سيخوضها الدفاع الجديدي المطارد المباشر للوداد، الذي سيتعرف على نتيجة مباراته مسبقا، علما أنها لن تؤثر على صدارة الوداد للقب، حتى في حال فوز الفريق الدكالي.