عاجل.. بأمر من الملك محمد السادس: هذا ما قام به الجنرال دو ديفيزيون المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ﻿



"شوف تيفي"+"و م ع"



بتعليمات سامية من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو ديفيزيون المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الاثنين على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وزير الدفاع البرتغالي خوسي ألبيرتو أزيريدو لوبيز، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن مباحثات المسؤولين، التي جرت بحضور سفيرة البرتغال بالرباط السيدة ماريا ريتا فيرو، تناولت بالخصوص مختلف أوجه التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة البرتغالية.



وأوضح المصدر ذاته أن الجانبين عبرا في هذا الصدد، عن ارتياحهما إزاء دينامية هذا التعاون والطموح المشترك لتطويره بشكل أكبر.



وينظم التعاون العسكري المغربي- البرتغالي اتفاق تعاون في مجال الدفاع، موقع في 23 شتنبر 1993 في لشبونة. ويشمل التكوين، وتبادل الزيارات، وتقاسم التجارب.



كما يرتبط البلدان باتفاق تقني يتعلق بالتعاون في مجال التراث والتاريخ العسكري والمتاحف موقع في 5 دجنبر 2003.



وينعقد كل سنتين اجتماع للجنة العسكرية المختلطة، بالتناوب بالرباط ولشبونة، لتحديد أنشطة هذا التعاون.



وانعقدت آخر دورة لهذا الاجتماع (العشرون) في لشبونة في 22 شتنبر 2016 ، وتمت خلالها برمجة العديد من أنشطة التكوين والتدريب العملياتي، وتبادل الزيارات والدعم اللوجيستيكي، وذلك برسم سنتي 2017 و2018.



يشار أن المغرب والبرتغال عضوان في مبادرة "5+5 دفاع" التي تروم تعزيز التعاون والنهوض بالأمن في حوض المتوسط.



