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عاجل..فاجعة تهز البيضاء.. والضحية طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات+صور

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 15:18 عاجل..فاجعة تهز البيضاء.. والضحية طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات+صور | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة تهز البيضاء.. والضحية طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات+صور
اهتز شارع عمر الريفي ببنجدية بمدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه الاثنين، على وقع فاجعة حقيقة، راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ثلاثة سنوات، سقطت من الطابق الرابع لعمارة سكنية.

"شوف تيفي"

 

اهتز شارع عمر الريفي ببنجدية بمدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه الاثنين، على وقع فاجعة حقيقة، راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ثلاثة سنوات، سقطت من الطابق الرابع لعمارة سكنية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن والدة الهالكة، غادرت شقتها من أجل التسوق، وتركت طفلتها مع والدتها المسنة، إلا أن هذه الأخيرة لم تنتبه في توجه الطفلة إلى النافذة، قبل وقوع الفاجعة، حيث سقطت الطفلة من الطابق الرابع لتفارق الحياة على الفور.

وأضاف المصدر ذاته أن الهالكة، تم نقل جثمانها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن رشد.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهالكة التسوق جثمانها الطفلة الحياة مستودع الأموات ابن رشد

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