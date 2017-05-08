بالصورة...مليوني جزائري يتابعون قناة ''شوف تيفي'' يوميا ﻿

لم يقتصر التتبع اليومي لأخبار قناة ''شوف تيفي'' على المغاربة الموجودين داخل الوطن فقط، بل تعداه إلى إشتراك متتبعين أوفياء من خارج تراب المملكة سواء بأوربا أو أمريكا أو آسيا بالإضافة إلى القارة الأم

بوليتيك

شوف تيفي



لم يقتصر التتبع اليومي لأخبار قناة ''شوف تيفي'' على المغاربة الموجودين داخل الوطن فقط، بل تعداه إلى إشتراك متتبعين أوفياء من خارج تراب المملكة سواء بأوربا أو أمريكا أو آسيا بالإضافة إلى القارة الأم إفريقيا، حيث وصل عدد المشتركين في صفحة القناة على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، إلى أزيد من 13 مليون متتبع لتحتل المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا.



ويتوزع متتبعوا القناة بين عدة دول من خارج المغرب، حيث يحثل الجزائريون المرتبة الأولى ، بمعدل يومي يتجاوز مليوني متصفح لأخبار وأشرطة الفيديو التي تبتهم شوف تيفي ، خاصة مواطنو العاصمة الجزائر، حيث يتفاعل الجزائريون بشكل كبير مع الأخبار التي توردها القناة حول الجارة الشرقية للمملكة، في إطار بحثهم عن الحقيقة بفعل التعثيم الممنهج للإعلام الرسمي المتحكم فيه من طرف قادة شعب المليون شهيد.



وجاء في المرتبة الثانية من حيث متتبعي القناة من خارج المغرب، المصريون الذين يزيد عدد متتبعي ومشتركي صفحة القناة في التواصل الإجتماعي على مليون متصفح بشكل يومي، يليهم التونسيون بمعدل 600 ألف متتبع للقناة.



أما من خارج القارة الإفريقية والدول العربية الإقليمية، فيأتي المغاربة المقيمون بكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا في المرتبة الأولى من مشاهدي ''قناة شوف تيفي'' بمعدل يومي يتجاوز حوالي 300 ألف متتبع يوميا ، كما تضاعف معدل متتبعي صفحة القناة على موقع الفايسبوك وتويتر من المغاربة والعرب المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.



