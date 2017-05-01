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هام للمغاربة..طقس مشمس ودرجات الحرارة ستصل إلى 40 بهذه المناطق غدا الثلاثاء

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 14:57 هام للمغاربة..طقس مشمس ودرجات الحرارة ستصل إلى 40 بهذه المناطق غدا الثلاثاء | مجتمع
هام للمغاربة..طقس مشمس ودرجات الحرارة ستصل إلى 40 بهذه المناطق غدا الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا فوق المنطقة الشرقية وكذا بأقصى الجنوب وبأقصى الشرقي للبلاد.

"شوف تيفي"+"و م ع"


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا فوق المنطقة الشرقية وكذا بأقصى الجنوب وبأقصى الشرقي للبلاد.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل ، مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى ،فيما ستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب الاوقات بشمال الأقاليم الجنوبية ووسط البلاد والجنوب الشرقي ومرتفعات الاطلس ومن المحتمل بالمنطقة الشرقية حيث ستنزل بعض القطرات المطرية الضعيفة أو بعض الزخات المطرية المتفرقة والتي قد يصاحبها أحيانا الرعد.

وسيكون الجو مستقرا مع سماء قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة. هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبالاقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من الغرب وأحيانا من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي للمملكة وستكون معتدلة وجنوبية أو غربية في بعض الاحيان بسهول المحيط الاطلسي بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي المناطق الاخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 14 درجة بالمرتفعات ، وما بين 20 و 26 درجة بسهول تادلة وتانسيفت والحوز وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي بالأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 15 و 20 بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا ، فستتأرجح ما بين 17 و 22 درجة بالمرتفعات وما بين 22 و 27 درجة بمنطقة طنجة وبالقرب من السواحل ، وما بين 28 و 33 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية والشرقية وشمال الاقاليم الجنوبية وستكون ما بين 34 و 40 درجة بالمنطقة الشرقية وبأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وهائجا بين طنجة وطانطان وما بين الداخلة ولكويرة، وقليل الهيجان الى هائج بباقي المناطق .

 

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المغرب شوف تيفي البحر الحرارة الجنوب الشرقي القطاع الشمالي

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