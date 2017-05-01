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حصري و بالفيديو.. في أول رد لها : ''لارام'' تكشف تفاصيل قصة السيدة الغاضبة التي تناقلتها صفحات الفايسبوك

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 14:54 حصري و بالفيديو.. في أول رد لها : لارام تكشف تفاصيل قصة السيدة الغاضبة التي تناقلتها صفحات الفايسبوك | اقتصاد
حصري و بالفيديو.. في أول رد لها : ''لارام'' تكشف تفاصيل قصة السيدة الغاضبة التي تناقلتها صفحات الفايسبوك
كشفت مصادر من داخل إدارة الخطوط الملكية للطيران و في أول رد لها , على شريط تم تداوله بشكل واسع أمس الأحد , و الذي أقدمت خلاله مهاجرة مغربية مقيمة بسويسرا، على الإحتجاج ضد ''لارام'' ، بسبب ما وصفته بـ

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


كشفت مصادر من داخل إدارة الخطوط الملكية للطيران و في أول رد لها , على شريط تم تداوله بشكل واسع أمس الأحد , و الذي أقدمت خلاله مهاجرة مغربية مقيمة بسويسرا، على الإحتجاج ضد ''لارام'' ، بسبب ما وصفته بـ ''الحكرة'' التي لحقتها هي عائلتها (كشفت), أن التحريات و التحقيق في هذه النازلة من طرف إدارة الشركة لازال مستمرا إلى حدود الساعة , من أجل تحديد المسؤوليات.


و أضاف المصدر أن السيدة التي ظهرت في الشريط و قبل الشروع في عملية التصوير كالت للموظفين جملة من أنواع السب و الشتم حيث قامت بالبصق على وجه أحدهم و جرح آخر بأظافرها بالمطار و داخل وكالة ''لارام'' و التي أحدثت بها فوضى كبيرة , مشيرا أن الشركة لا تتنصل من مسؤوليتها إتجاه ما وقع حيث تعبرها مشتركة بالرغم من أن الحالة الإدارية لتذاكر السيدة كانت معقدة , حيث أن عدد من التذاكر كانت تضم بعض الأطفال مرفوقين بآخرين بالغين قاموا بإلغاء سفرهم و هو ما تطلب بعض الوقت من أجل معالجة هذا الخلل من طرف الموظفين .

و أشار المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته , أن التصرف الذي أقدمت عليه السيدة و التي أهانت حسب تعبيره موظفي شركة الخطوط الملكية للطيران , غير مقبول بالرغم من حجم المشكل الذي حدث , مشيرا أن هناك مصلحة خاصة بإستقبال الشكايات و ضعتها الإدارة رهن إشارة كل الزبناء.

و ختم المتحدث كلامه بأن الإدارة تفاجأت من إقدام المعنية بالأمرعلى نشرهذا الشريط علما أنه تم حل مشكلتها , حيث سافرت عبر طائرة ''لارام'' إلى جنيف وهي مقتنعة و الإبتسامة تعلو محياها.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لارام/ شوف تيفي/ السيدة/ الإدارة/ الخطوط الملكية للطيران

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