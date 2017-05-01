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عاجل وهام للراغبين في الهجرة بخصوص قرعة ''مريكان''

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 14:41 عاجل وهام للراغبين في الهجرة بخصوص قرعة مريكان | مجتمع
عاجل وهام للراغبين في الهجرة بخصوص قرعة ''مريكان''
كشفت موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، عن وجود إعلان بخصوص التحقق من نتائج قرعة الهجرة إلى أمريكا برسم سنة 2017 وتأكيد الترشيح لقرعة 2018 بالنسبة للحالمين بالهجرة إلى بلاد العام ''سام''.

''شوف تيفي''

كشفت موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، عن وجود إعلان بخصوص التحقق من نتائج قرعة الهجرة إلى أمريكا برسم سنة 2017 وتأكيد الترشيح لقرعة 2018 بالنسبة للحالمين بالهجرة إلى بلاد العام ''سام''.

وحسب الموقع ذاته فبخصوص المترشحين الذين قدموا ترشيحهم إلى قرعة الهجرة إلى أمريكا برسم سنة 2017 ''DV 2017''، والتي كانت ممتدة من 1 أكتوبر 2015 إلى 3 نونبر 2015 فيجب عليهم التحقق من اختيارهم في القرعة أم عن طريق إدخال رقم تأكيد الترشيح الخاص بهم وهذه العملية ستبقى إلى غاية 30 شتنبر 2017

وأكد ذات الموقع أن المترشحين الذين قدموا ترشيحم إلى قرعة الهجرة إلى أمريكا برسم سنة 2018 ''DV 2018'' والتي كانت ممتدة من 4 أكتوبر 2016 إلى غاية 7 نونبر 2016 يجب عليهم تأكيد ترشيحهم لهذه القرعة ويجب الاحتفاظ برقم التأكيد إلى غاية 30 شتنبر 2018، وللتأكد من اختيار المرشحين للهجرة إلى أمريكا برسم قرعة 2017 ولتأكيد الترشيح لقرعة الهجرة برسم 2018 لابد من الدخول إلى الموقع الرسمي للخاريجية الأمريكية.

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