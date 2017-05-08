بالفيديو و الصور.. في انتظار لجنة حصاد..'' الوحدة التربوية'' بدوار الكراكبة بحال الكوري ﻿

عبر مواطنون ينتمون ل ''دوار الكراكبة'' بجماعة ''عبدالله الكورعاني'' التابعة ترابيا لجمعة ''سحيم'' إقليم آسفي اليوم عن استغرابهم من الرد الغير مفهوم -حسب تعبيرهم- للمديرية الإقليمية للتربية والتعليم بآسفي

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

عبر مواطنون ينتمون ل "دوار الكراكبة" بجماعة "عبدالله الكورعاني" التابعة ترابيا لجمعة "سحيم" إقليم آسفي اليوم عن استغرابهم من الرد الغير مفهوم -حسب تعبيرهم- للمديرية الإقليمية للتربية والتعليم بآسفي في إطار حق الرد المكفول لها مهنيا، بخصوص الحالة المزرية التي تعيشها هذه الوحدة التعليمية، مؤكدين أن الأخبار التي نشرتها "شوف تيفي" صحيحة مائة بالمائة.



وبعث عدد من أولياء أمور التلاميذ الذين يدرسون بهذه الوحدة التعليمة شريط فيديو يوثق للحالة المزرية التي تعيشها مرافق المؤسسة ويعزز صحة الأخبار التي نشرتها "شوف تيفي"، ناهيك عن عدم ربطها بالماء الشروب مما يعقد السير العادي للتعليم بها.

وأكدوا في السياق نفسه أن الصور التي تضمنها بلاغ المديرية الإقليمية للتربية و التعليم بأسفيهي صور مختارة بعناية من أماكن بعينها و لم تتطرق للواقع الأليم الذي يعيشه تلاميذ هذه المؤسسة ، مبرزين في الوقت ذاته أن الصورة المرفقة للمقال تنطق بما يجري بالوحدة المدرسية، إذ تعبر عن أوضاع لا تستجيب للظروف الكريمة لتلقي العلم، والتي تعيشه باقي مرافقها من مراحيض و ساحة و بعض الحجر الدراسية .



وفيما يخص المستوى التعليمي للمؤسسة التي لا تتوفر على حارس، فقد أكد أولياء أمر التلاميذ أن المستوى ضعيف جدا موضحين أن عدد من سكان الدوار المذكور قدموا شكايات بل وانتقلوا إلى مدينة أسفي للاحتجاج على الأوضاع الكارثية التي تعيشها هذه الوحدة التعليمية.



كما طالبت الساكنة بضرورة إيفاد لجنة من وزارة التربية الوطنية للوقوف على الحالة المزرية التي تعيشها هذه الوحدة التعليمية والتي تستقطب عددا من التلاميذ والتلميذات الذين يبحثون عن العلم و التحصيل .



وكانت "شوف تيفي" وبعد توصلها بعدد من الشكايات، قد نشرت الأسبوع الماضي خبرا بعنوان "مدرسة بحال ''الكوري'' ضواحي آسفي وأولياء التلاميذ يوجهون رسالة استعطاف لـ'' حصاد''، حيث جاء الرد على المقال بعد حوالي 4 أيام من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي تفند فيه كل ما نشر وهو الأمر الذي نشرته "شوف تيفي" في إطار المهنية، لكنها توصلت برد آخر من المتضررين، حيث علمت شوف تيفي قبل قليل أن لجنة مجهولة المصدر حلت بالمؤسسة قبل قليل .