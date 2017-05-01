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تكرار إغتصاب الأطفال و''البيدوفيليا '' يُصيبان قيادية بحزب بنكيران بالغثيان

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 14:23 تكرار إغتصاب الأطفال والبيدوفيليا يُصيبان قيادية بحزب بنكيران بالغثيان | بوليتيك
تكرار إغتصاب الأطفال و''البيدوفيليا '' يُصيبان قيادية بحزب بنكيران بالغثيان
كشفت نائبة رئيس مجلس النواب آمنة ماء العينين، بأنها ''كلما قرأت حوادث اغتصاب الأطفال تشعر بمغص قوي في أمعائها مع شعور بالغثيان'' .

بوليتيك
شوف تيفي

كشفت نائبة رئيس مجلس النواب آمنة ماء العينين، بأنها ''كلما قرأت حوادث اغتصاب الأطفال تشعر بمغص قوي في أمعائها مع شعور بالغثيان'' .

ويأتي تصريح البرلمانية المثيرة للجدل، من خلال تدوينة على حائطها على موقع التواصل الإجتماعي، حيث قالت ماء العينين ''أوجه نداء لكافة البرلمانيين من كل الأحزاب لتشكيل جبهة حقيقية تستثمر فرصة مناقشة مشروع القانون الجنائي الجديد الذي لا يزال مودعا في مجلس النواب، لتضمينه أقسى العقوبات في حق البيدوفيليين و المغتصبين، لعلها تشكل ردعا لهؤلاء المرضى''.

وحسب نائبة رئيس مجلس النواب، '' فالظاهرة تستوجب حملة إعلامية واسعة للتحذير و التوعية وإعادة الاعتبار للقيم الانسانية والدينية للتصدي للظاهرة المرعبة'' مختتمة تدوينتها بالقول'' نحتاج إلى بنية تحتضن الأطفال الأبرياء الضحايا و كذا أمهاتهم و آبائهم لتخطي الآثار النفسية المدمرة...الانسانية في حالة نزيف''.



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ماء العينين البرلمانية الجدل الأطفال شوف تيفي

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