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ســــكوب : انتقام..قبل مايقتل راجلها..مُشتري حصل وفاء كتخونو مع هاذ الشخص+ تطورات جديدة

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 14:16 ســــكوب : انتقام..قبل مايقتل راجلها..مُشتري حصل وفاء كتخونو مع هاذ الشخص+ تطورات جديدة | مجتمع
ســــكوب : انتقام..قبل مايقتل راجلها..مُشتري حصل وفاء كتخونو مع هاذ الشخص+ تطورات جديدة
في تطورات جديدة حصلت عليها قناة ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، حول جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس تُترجم ما سبق وأعلن عنه الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء تحت عنوان ''جنس انتقام و

شوف تيفي:

في تطورات جديدة حصلت عليها قناة ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، حول جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس تُترجم ما سبق وأعلن عنه الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء تحت عنوان ''جنس انتقام و خيانة'' ،علمت ''شوف تيفي'' أن خلافا نشب بين المتورط في قتل البرلماني، هشام مشتري و عشيقته وفاء قبل الجريمة حيث كشف ارتباطها بشخص آخر دخلت معه في علاقة وصفتها مصادرنا بالمشبوهة.

و قالت مصادرنا، إن وفاء و التي تقبع بسجن عكاشة سبق وغدرت زوجها وخانته مع رجل آخر قبل أن تتعرف على هشام مشتري أواخر سنة 2016.

و كشفت مصادرنا، أن مشتري اتركب جريمته انتقاما من وفاء و غدرها،بعدما اكتشف خيانتها له.

وأكدت ذات المصادر، أن تعرف وفاء على العشيق الثاني ''مشتري'' جاء عن طريق الشوافة بعدما كانت وفاء تستغل
مشاكلها مع زوجها الراحل، و تطلب المساعدة من هشام مشتري المتزوج و الأب لثلاثة أطفال حيث توجت هذه العلاقة بجريمة قتل بشعة هزت الرأي العام .


‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب راجلها تخون زوجها حقائق صادمة

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ســــكوب : انتقام..قبل مايقتل راجلها..مُشتري حصل وفاء كتخونو مع هاذ الشخص+ تطورات جديدة

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