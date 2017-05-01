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عاجل.. وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص وفاة طفلة بسبع عيون ضواحي فاس

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 13:58 عاجل.. وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص وفاة طفلة بسبع عيون ضواحي فاس | مجتمع
عاجل.. وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص وفاة طفلة بسبع عيون ضواحي فاس
أكدت وزارة الصحة في تعليقها على وفاة طفلة ذات أربع سنوات ببلدة سبع عيون، أن مصالح المندوبية، قامت بتنسيق مع مصالح المديرية الجهوية للصحة، بالبحث واستسقاء المعلومات حول الظروف التي وقع فيها حادث

"شوف تيفي"

أكدت وزارة الصحة في تعليقها على وفاة طفلة ذات أربع سنوات ببلدة سبع عيون، أن مصالح المندوبية، قامت بتنسيق مع مصالح المديرية الجهوية للصحة، بالبحث واستسقاء المعلومات حول الظروف التي وقع فيها حادث الوفاة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن تصريحات الممرض العامل بالمركز الصحي الذي يقطن في السكن الوظيفي بالمركز الصحي، فإنه يوم الأربعاء 03 ماي 2017 في الساعة السادسة و33 دقيقة مساء، خارج أوقات العمل بالمركز الصحي، وعلى إثر إخباره بحالة الطفلة ونداءات الإغاثة، قام بالتنقل إلى المنزل لمعاينة الطفلة المريضة وتقديم المساعدة، وفي نفس الوقت طلب حضور سيارة الإسعاف التي حلت في حينه، ولما دخل منزل الطفلة، اكتشف أن التنفس وضربات القلب عند الطفلة قد توقفا وذلك بحضور أهلها، حينها قام بإخبار رجال الدرك الملكي الذين انتقلوا إلى عين المكان وقاموا بإنجاز محضر حول الحادث، بحضور المقدم الحضري، مشيرة أي الوزارة أن الطفلة، وحسب ما صرحت به أمها، كانت تعاني من مرض ثلاثي الصبغي 21 مع مشاكل في التنفس.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن مندوبية وزارة الصحة بإقليم الحاجبـ أوضحت أن المركز الصحي لسبع عيون لا يقفل أبوابه خارج أوقات العمل، لأن الممرضات المولدات يعملن باستمرار داخل المركز بنظام الحراسة 24س/24س، كما أن الممرضين المسكنين بالمركز لا يتأخران في الاستجابة للحالات المستعجلة كهذه، وذلك باعتراف الجميع من سلطات محلية ومجتمع مدني، زيادة على ذلك فإن الطبيبين اللذين كانا يعملان يوم وفاة الطفلة، لم يغادرا المركز حتى الساعة 4 و30 دقيقة تاركين وراءهم الممرض الرئيسي الذي لم يغادر المركز بدوره حتى 5 و30 دقيقة متأخرا لإنجاز التقارير الشهرية. كما أن المركز الصحي يتوفر على قنينات الأكسجين مملوءة دائما ودون انقطاع.

وختمت الوزارة بلاغها إلى التذكير بأن أم الطفلة لم تنتقل إلى المركز الصحي، إلا بعد الخامسة والنصف مساءا ولم تتصل بأي أحد من الممرضين القاطنين بالمركز مباشرة.

 

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المغرب شوف تيفي وزارة الصحة العامل المركزي مصالح المديرية الجهوية التنفس المساعدة الطفلة المريضة مصالح الدرك الملكي

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