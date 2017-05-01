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دعم الحكومة لجامعة الأخوين ب 25 مليون درهم سنويا يغضب البرلمانيين

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 13:55 دعم الحكومة لجامعة الأخوين ب 25 مليون درهم سنويا يغضب البرلمانيين | بوليتيك
دعم الحكومة لجامعة الأخوين ب 25 مليون درهم سنويا يغضب البرلمانيين
كشف مصدر ''لشوف تيفي'' من داخل لجنة المالية بالبرلمان، عن غضب عارم وسط بعض النواب ضد بند في الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2017، يقر بتخصيص مبلغ 25 مليون درهم لدعم جامعة الأخوين.

شوف تيفي

كشف مصدر "لشوف تيفي" من داخل لجنة المالية بالبرلمان، عن غضب عارم وسط بعض النواب ضد بند في الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2017، يقر بتخصيص مبلغ 25 مليون درهم لدعم جامعة الأخوين.

وأثار البند حفيظة النواب البرلمانيين الحاضرين سواء بالمعارضة أو الأغلبية خاصة، نائبين عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبة عن حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبروا الدعم المرصود "ريعا" ستقدمه الحكومة لفائدة جامعة الأخوين التي تتطلب الدراسة فيها مابين 70 و80 ألف درهم سنويا، ولا يلجها إلا أبناء الطبقات الميسورة وليس عموم المواطنين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من داخل إجتماع لجنة المالية بمجلس النواب التي تجري أطوارها في هذه الأثناء، أن الوزير المكلف بالحكامة لحسن الداودي، برر تخصيص الحكومة للمبلغ المذكور نظرا للأدوار التي لعبتها الجامعة تاريخيا...



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الداودي الحكومة المعارضة المالية شوف تيفي

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