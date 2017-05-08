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مثير وغير متوقع..فنان عربي مشهور يسقط لأول مرة في فخ برنامج رامز جلال

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 13:34 مثير وغير متوقع..فنان عربي مشهور يسقط لأول مرة في فخ برنامج رامز جلال | ثقافة و فنون
مثير وغير متوقع..فنان عربي مشهور يسقط لأول مرة في فخ برنامج رامز جلال
كشف مجلة ''لها'' أن من بين ضحايا الممثل المصري رامز جلال في برنامجه الرمضاني الجديد ''رامز تحت الأرض''، المقرر عرضه على شبكة قنوات mbc السعودية ،الفنان اللبناني وائل كفوري وهو أمر لم يكن متوقعا.

''شوف تيفي''


كشف مجلة ''لها'' أن من بين ضحايا الممثل المصري رامز جلال في برنامجه الرمضاني الجديد ''رامز تحت الأرض''، المقرر عرضه على شبكة قنوات mbc السعودية ،الفنان اللبناني وائل كفوري وهو أمر لم يكن متوقعا.

وأوضحت المجلة أن النجم العربي هو المطرب وائل كفوري، لم يظهر من قبل في أي برامج مقالب، خاصة أنه حريص للغاية على اختيار البرامج التي يظهر بها.

وأكدت كذلك المجلة المذكورة أن من بين النجوم التي كشفت تقارير صحفية وقوعهم ضحية رامز جلال هم نادية الجندي، وصفية العمري، والشاب خالد ومنة شلبي، ياسمين عبد العزيز، وخالد النبوي، وسارة سلامة، وسما المصري، مايا دياب ومها أحمد ونسرين أمين وروجينا ويوسف الشريف واللاعب رمضان صبحي واللاعب مؤمن زكريا ومحمد بركات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رامز جلال وائل كفوري السعودية رامز تحت الأرض المطرب

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