قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة تضع المغرب في مجموعة الموت ﻿

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة، التي أقيمت بمدينة جوانزا بالصين، والتى ستقام في الفترة من 31 غشت وحتى 15 شتنبر بالصين، عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة من مجموعات البطولة الأربعة

" شوف سبور"

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة، التي أقيمت بمدينة جوانزا بالصين، والتى ستقام في الفترة من 31 غشت وحتى 15 شتنبر بالصين، عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة من مجموعات البطولة الأربعة على مستوى أفريقيا، رفقة كل من أنجولا ومصر والكونغو الديمقراطية .وتضم المجموعة الأولى كلا من غينيا، جنوب أفريقيا، الكاميرون، أما المجموعة الثانية، تضم أوغندا، رواندا، نيجيريا ومالى، وفيما يخص المجموعة الرابعة فضمت كلا من السنغال وكوت ديفوار وموزمبيق.