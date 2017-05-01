لحسن الداودي: مجانية التعليم تسببت في إنخفاض جودة التدريس بالمملكة ﻿

في رد مفاجئ على تدخلات أعضاء لجنة المالية بالبرلمان، دافع الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة لحسن الداودي عن التعليم مقابل الأداء، مؤكدا بأن مجانية التعليم تسببت في إنخفاض جودة التدريس.



بوليتيك

شوف تيفي



في رد مفاجئ على تدخلات أعضاء لجنة المالية بالبرلمان، دافع الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة لحسن الداودي عن التعليم مقابل الأداء، مؤكدا بأن مجانية التعليم تسببت في إنخفاض جودة التدريس.



وأضاف الداودي في رده على تساؤلات البرلمانيين، بأن الدولة لم تعد قادرة على توفير شروط التدريس لأن المجانية تكلف كثيرا على حد قول مصدر "شوف تيفي" من داخل إجتماع للجنة المالية بمجلس النواب التي تجري في هذه اللحظات.



وتابع الداودي، في رده على الإنتقادات اللاذعة للبرلمانيين الحاضرين حول التوجه العام للحكومة بالقضاء على مجانية التعليم بالقول، " بأن تكلفة تخريج طبيب تتجاوز 100 مليون سنتيم، فيما يكلف المهندس كذلك 60 مليون سنتيم".





