 عاجل وصادم.. فتاة تنجب رضيعا من والدها بمدينة أكادير..وهذه هي التفاصيل المؤلمة والتي لا تصدق ﻿
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عاجل وصادم.. فتاة تنجب رضيعا من والدها بمدينة أكادير..وهذه هي التفاصيل المؤلمة والتي لا تصدق | حوادث و حقوق

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عاجل وصادم.. فتاة تنجب رضيعا من والدها بمدينة أكادير..وهذه هي التفاصيل المؤلمة والتي لا تصدق

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 13:10 عاجل وصادم.. فتاة تنجب رضيعا من والدها بمدينة أكادير..وهذه هي التفاصيل المؤلمة والتي لا تصدق | حوادث و حقوق
عاجل وصادم.. فتاة تنجب رضيعا من والدها بمدينة أكادير..وهذه هي التفاصيل المؤلمة والتي لا تصدق
فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، هزت منطقة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، فقد علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فتاة قاصر من مواليد سنة 1999، أنجبت أخيرا رضيعا من والدها الذي قام باستغلالها جنسيا.

"شوف تيفي"

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، هزت منطقة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، فقد علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فتاة قاصر من مواليد سنة 1999، أنجبت أخيرا رضيعا من والدها الذي قام باستغلالها جنسيا.

وحسب المصدر ذاته فإن هذه الفتاة، تعيش حالة نفسية جد صعبة، بعد أن وجدت نفسها بين ليلة وضحاها "أما" من والدها، مشيرا إلى أن هذا الأخير البالغ من العمر 45 سنة، كان يرغمها على ممارسة الجنس معه بالقوة تحت طائلة الضرب والتهديد.

وفي ذات السياق دخلت جمعية "نحمي ولدي لحقوق الطفل" على الخط فور علمها بانجاب الضحية لطفل بسبب "زنى المحارم"، وربطت الاتصال بالضابطة القضائية التي أوقفت الوالد "الذئب البشري" الذي تمت إحالته على سجن أيت ملول.

وأوضح منسق الجمعية في اتصال مع شوف تيفي، أن الحالة النفسية للضحية ولأسرتها المكونة من أمها وشقيقاتها الثلاثة، تحولت حايتهم لجحيم بعد الواقعة والمصيبة، موضحا أن هناك معطيات جد خطيرة بخصوص الواقعة تحفظ عن الكشف عنها حتى لا تتفكك هذه الأسرة.

وأشار ذات المنسق أن الجمعية راسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، طالبته بالتدخل العاجل لوضع الرضيع.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرضيعة الدراركة الاستغلال الجنسي الضرب زنى المحارم سجن أيت ملول الرضيع

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