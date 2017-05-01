عاجل..نايضة قرطاس في مصر..وهذه حصيلة القتلى ﻿

كشف موقع اليوم السابع المصري قبل قليل من يومه الاثنين، أن مصدرا أمنيا رفيع المستوى، أكد مقتل 8 أشخاص تم وصفهم بالعناصر الإرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء القبض عليهم بطريق سفاجا ـ

"شوف تيفي"

كشف موقع اليوم السابع المصري قبل قليل من يومه الاثنين، أن مصدرا أمنيا رفيع المستوى، أكد مقتل 8 أشخاص تم وصفهم بالعناصر الإرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء القبض عليهم بطريق سفاجا ـ سوهاج بمصر.

وأوضح الموقع المصري أن معلومات وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطنى، أكدتها التحريات السرية، مفادها إختباء عدد من العناصر الإرهابية داخل أحد الأوكار بطريق سفاجا ـ سوهاج.

وأضاف الموقع أن الأمن وبعد قيامه ببعض الإجراءات الأمنية اللازمة، توجهت مأمورية من ضباط قطاع الأمن الوطنى، بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام، والأمن المركزى إلى الوكر المشار إليه لضبط المعنيين بالأمر، ومباشرة بعد اقتراب القوات، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات، مما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.