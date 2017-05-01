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مؤثر وبالفيديو..بنعطية ينشر أول فيديو بعد تعرضه للعنصرية

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 12:50 مؤثر وبالفيديو..بنعطية ينشر أول فيديو بعد تعرضه للعنصرية | سبور
مؤثر وبالفيديو..بنعطية ينشر أول فيديو بعد تعرضه للعنصرية
وجه مهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي لكرة القدم، رسالة مؤثرة للجماهير المغربية خلال تعرضه للإهانة و العنصرية في إحدى القنوات التلفزية مباشرة بعد نهاية مباراته أمام فريق تورينو.


" شوف سبور"

وجه مهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي لكرة القدم، رسالة مؤثرة للجماهير المغربية خلال تعرضه للإهانة و العنصرية في إحدى القنوات التلفزية مباشرة بعد نهاية مباراته أمام فريق تورينو.

ونشر بنعطية عبر صفحته الرسمية شريط فيديو وهو يتغنى بالنشيط الوطني المغربي، مؤكدا على وطنيته وافتخاره بمغربيته.

وأكدت الشبكة التلفزيونية ليلة أمس الأحد، في بلاغ لها أنها قامت بكل الإجراءات لتحديد هوية الشخص المسؤول عن الواقعة، مشيرة إلى أن التحقيق يستبعد أن تكون العبارة غير المقبولة مصدرها أحد العاملين بالشبكة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب مهدي بنعطية

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