مؤثر وبالفيديو..بنعطية ينشر أول فيديو بعد تعرضه للعنصرية ﻿

" شوف سبور"
وجه مهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي لكرة القدم، رسالة مؤثرة للجماهير المغربية خلال تعرضه للإهانة و العنصرية في إحدى القنوات التلفزية مباشرة بعد نهاية مباراته أمام فريق تورينو.
ونشر بنعطية عبر صفحته الرسمية شريط فيديو وهو يتغنى بالنشيط الوطني المغربي، مؤكدا على وطنيته وافتخاره بمغربيته.
وأكدت الشبكة التلفزيونية ليلة أمس الأحد، في بلاغ لها أنها قامت بكل الإجراءات لتحديد هوية الشخص المسؤول عن الواقعة، مشيرة إلى أن التحقيق يستبعد أن تكون العبارة غير المقبولة مصدرها أحد العاملين بالشبكة.
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