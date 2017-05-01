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نايضة''مضاربة'' فسجن عكاشة للنساء بين المديرة و موظفة بسبب''القفة''

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 12:41 نايضةمضاربة فسجن عكاشة للنساء بين المديرة و موظفة بسببالقفة | مجتمع
نايضة''مضاربة'' فسجن عكاشة للنساء بين المديرة و موظفة بسبب''القفة''
تفجرت فضيحة بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، الخاص بالنساء بطلتها مديرة المركب السجني و رئيسة معقل تبادلتا الضرب و الجرح بعد صراع حول القفة التي تدخل للسجينات بالمركب السجني عكاشة.


شوف تيفي:


تفجرت فضيحة بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، الخاص بالنساء بطلتها مديرة المركب السجني و رئيسة معقل تبادلتا الضرب و الجرح بعد صراع حول القفة التي تدخل للسجينات بالمركب السجني عكاشة.

و حسب ما أوردته يومية المساء، فإن مديرة المركب السجني الخاص بالنساء أصدرت أوامر بمنع دخول الخضر إلى المركب السجني في حين رفضت رئيسة المعقل التعليمات بدعوى أنها غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى نشوب معركة بين الموظفين أمام مرأى العديد من الموظفات بالسجن.

ودخلت المفتشية حسب ذات المصدر، على الخط إذ انتقل مفتشون إلى السجن المذكور قصد الاستماع إلى إفادات كل من رئيسة المعقل التي تتهم مديرة المركب السجني بخرق القوانين الداخلية الجاري بها العمل.

و من المنتظر أن تصدر عقوبات إدارية في حق مديرة السجن و رئيسة المعقل نظرا لتجاوزهما المساطر القانونية.


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شوف تيفي المغرب عكاشة فضيحة قفة سجن

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