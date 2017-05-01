بالصورة.. جماهير ''الإيغلز'' تهز جنبات ملعب الوازيس ﻿

'' شوف سبور''
يشهد ملعب الوازيس بالدارالبيضاء في هذه اللحظات من يومه الإثنين، توافد مجموعة ''الايغلز'' المساندة لفريق الرجاء البيضاوي، لتشجيع ومساندة أمل النسور أمام فريق الجيش الملكي برسم مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة الوطنية.
وسمحت إدارة الفريق الأخضر بدخول الجماهير البيضاوية لمساندة فريقها أمام العساكر، رغم ترديدها لشعارات رحيل سعيد حسبان رئيس الفريق ونعته بأبشع الصفات خلال حضورها بالمركب الرياضي محمد الخامس.
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